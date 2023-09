- To jest kolejny odgrzewany kotlet z zepsutego mięsa. To już było, tylko było dla wybranych - tak skomentował nowy punkt programu wyborczego PiS "Bon Szkolny - Poznaj Polskę" prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Prezydent Sopotu skomentował nowy punkt programu wyborczego PiS. Bon Szkolny - Poznaj Polskę, który ma polegać na dofinansowaniu wycieczek szkolnych.

- To jest kolejny odgrzewany kotlet z zepsutego mięsa. To już było, tylko było dla wybranych. Co więcej, samorządy od dawna takie projekty realizują ze swoich pieniędzy i nie z okazji wyborów, tylko dla dobra uczniów - powiedział.

Jacek Karnowski uważa, że w tej chwili nie jest to główny problem edukacji. - Największym problemem jest, że nie mamy nauczycieli bo są na głodowych pensjach. Brakuje też psychologów szkolnych, a psychiatria dziecięca leży - dodał.

Samorządowiec uważa, że ogłaszanie tego programu nie pomoże partii rządzącej. - Jestem przekonany, że tak samo jak marsz 4 czerwca, czy "marsz miliona serc" wzbudza dużo więcej emocji i wiary, bo pokazuje prawdziwe problemy Polaków, brak demokracji, katastrofę z pobudzeniem inflacji - stwierdził Karnowski.

J. Karnowski: Samorządy są niszczone

Polityk przyznał, że porzucenie pod 20 latach fotela prezydenta Sopotu to gigantyczna zmiana w jego życiu. - Samorządy są niszczone. bardzo wielu mieszkańców Spotu, Gdańska. Malborka mówi: panie prezydencie, ma pan olbrzymie doświadczenie, trzeba ratować samorząd, trzeba ratować społeczności lokalne. Wszyscy widzimy, że musimy obronić samorządność - podkreśla.

- Chcemy zatrzymać centralizację i monopole, ponieważ powoduje to marnotrawstwo publicznych pieniędzy - dodał samorządowiec.

Prezydent Sopotu podkreślił też, że ma już następczynię. - Dorze jest mieć kogoś, kto jest lepszy od ciebie, którego obserwowałeś prze lata jak kształtował politykę tego miasta, pracowała przez 30 lat jako dziennikarka, chodzi o obecną wiceprezydent Magdalenę Ciżyńską-Jachim. Wierzę, że wygra te wybory - zdradził.

J. Karnowski: Bezpartyjni są jak Kukiz, za parę zloty pójdą wszędzie

Jacek Karnowski uważa, że dobrą informacją jest to, że Bezpartyjni Samorządowcy będą mogli startować w wyborach we wszystkich okręgach. - To dobrze, ponieważ będziemy ich mogli zdemaskować jako koalicjanta PiS-u. Bezpartyjni samorządowcy są jak Kukiz, za parę złoty pójdą wszędzie - skomentował.

Samorządowiec odniósł się również do afery Pegazusa i wniosku o odebranie immunitetu dla posła Krzysztofa Brejzy. - Widać jak prokuratura boi się Krzysztofa Brejzy, pewnie też boi się Karnowskiego. To jest afera większa niż Watergate i ta, związana z wyborami prezydenckimi. Prokuratura powinna się wstydzić, powinna to umorzyć. Mam nadzieje, że tacy politycy jak pan Kamiński, Ziobro odpowiedzą za Pegazusa w Polsce. To oprogramowanie stosowały najgorsze rządy autorytarne na świecie. Polska zapisała się złymi zgłoskami w historii - uważa Karnowski.

Polityk nie wyklucza, że również bieżąca kampania wyborcza jest na podsłuchu. - Kto raz przekroczył rubikon, to dalej to będzie robił. Oni chcą wygrać te wybory nieuczciwie, bo wiedzą, że za łamanie prawa grozi im Trybunał Stanu. Jestem przekonany, że mogą stosować także inne środki przeciwko nam - stwierdził.

J. Karnowski: Glapiński jest największym szkodnikiem polskiej gospodarki

Jacek Karnowski skomentował jeszcze podjętą w środę decyzję o obniżeniu stóp procentowych. - Jako prosty doktor ekonomii powiem tak: Jeżeli jest inflacja powyżej 10 proc. i obniża się tak drastycznie pokazuje, że to jest kolejny ruch wyborczy i nie liczy się jaki efekt potem będzie. To jest element kampanii wyborczej PiS. To jest psucie finansów publicznych na lata - powiedział.

Odniósł się również do zapowiedzi lidera PO Donalda Tuska, że szef Narodowego Banku Polskiego zostanie "wyprowadzony". - Jestem pewien, że zostanie to przeprowadzone zgodnie z prawem. Należy do tego dążyć, ponieważ on jest największym szkodnikiem polskiej gospodarki - podsumował.

aas/dsk/polsatnews.pl