- Cześć Mateusz, to ja, Polska. Rząd PiS rządzi mną osiem lat, ale widać, że dalej słabo się znamy - zwraca się do premiera lektor w nowym spocie Koalicji Obywatelskiej. Największa formacja opozycyjna w ten sposób odpowiada na trzy z sześciu konkretów PiS. Kampania wyborcza przed październikową elekcją rozpędza się.

"Przyjazne osiedle", "Dobry posiłek" oraz "Lokalna półka" - to hasła trzech z "sześciu konkretów PiS", którymi partia władzy będzie zachęcać obywateli do głosowania na nią w październikowych wyborach parlamentarnych.

Formacja Jarosława Kaczyńskiego do soboty ma ujawnić szczegóły programu wyborczego, a w ten sam dzień Koalicja Obywatelska w Tarnowie zaprezentuje 100 konkretów na 100 dni po przejęciu władzy. Niespodziewanie w środę KO udostępniła spot bezpośrednio odpowiadający na założenia wyborcze PiS-u.

"Cześć Mateusz, to ja, Polska. Rząd PiS rządzi mną osiem lat, ale widać, że dalej słabo się znamy. Radziłam sobie bez ciebie, chociaż pieniądze w Unii, które bezmyślnie blokujesz, bardzo pomogłyby mi w termomodernizacji budynków, o które podobno tak bardzo się martwisz. Gdybyś na chwilę wysiadł z rządowej limuzyny, to zobaczyłbyś, ile pracy już wykonały samorządy: nowe windy, parki, remonty elewacji" - słychać w nagraniu.

KO do premiera: Ciekawe o czym przypomnisz sobie jutro

"Chcesz lepszych posiłków w szpitalach? To czemu od ośmiu lat serwujesz czerstwy chleb? Dla wiernych władzy posiłek się znalazł. I to nie byle jaki. Na oddział onkologii zamówiłeś chleb z masłem, a Duda sobie do pałacu 9 ton owoców morza" - dodaje lektor.

Po ośmiu latach przypomnieli sobie, że trzeba dbać o wszystkich, nie tylko o swoich.



O czym przypomną sobie jutro? #ZagrozeniePiS pic.twitter.com/GB1sLXnPOY — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) September 6, 2023

"Nagle zacząłeś troszczyć się o rolników? To gdzie byłeś, kiedy nielegalne zboże zalewało Polskę? I gdzie jest lista firm, które na tym zbożu zarobiły? Czyżby byli na niej twoi ludzie? Po ośmiu latach przypomniałeś sobie, że trzeba dbać o wszystkich, nie tylko o swoich. Ciekawe, o czym przypomnisz sobie jutro?" - pyta Koalicja Obywatelska w spocie.

O sobotnią konwencję KO był pytany Tomasz Grodzki. - Konsultowałem program PO w kwestii zdrowotnej. Będą zniesione limity szpitalne, przywrócimy także darmowe in-vitro - ujawnił część ze 100 konkretów na pierwsze 100 dni po wygraniu wyborów marszałek Senatu.

pbi/wka/ Polsatnews.pl