Ile rzepaku wysiewać na hektar? Dlaczego należy zwracać na to szczególną uwagę?

Ile rzepaku wysiewać na hektar? To pytanie zadaje sobie wielu rolników. I bardzo słusznie, bo błędy popełnione podczas decyzji o normie wysiewu rzutują na łączne koszty i przychody z uprawy. Niestety złych wyborów podjętych na tym etapie nie jesteśmy w stanie później efektywnie skorygować. Pokazuje to również, jak ważny jest to etap i dlaczego należy poświęcić mu jak najwięcej uwagi.