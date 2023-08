Zmiany w zasadach rolnictwa ekologicznego – więcej rolników będzie mogło liczyć na wsparcie

Prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej i inwestycje w rolnictwo ekologiczne to jedne z najważniejszych obszarów wspieranych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Najnowsze zmiany pozwolą uzyskać płatności wielu rolnikom, którzy do tej pory nie spełniali warunków minimalnych. Może to jednak oznaczać konieczność wprowadzenia modyfikacji we wniosku.

Jakich? O tym w dalszej części artykułu!

Na czym polegają zmiany w zasadach rolnictwa ekologicznego?

W ostatnim czasie w wyniku konsultacji społecznych Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 doszło do zmiany warunków wymaganych do uzyskania wsparcia w ramach trzech pakietów:

7. Uprawy paszowe na gruntach ornych,

8. Trwałe użytki zielone,

9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi.

Najważniejsza z punktu widzenia rolników zmiana dotyczy współczynnika obsady zwierząt wymaganego do zakwalifikowania powierzchni gruntów do dopłat. Do tej pory wynosił on 0,5 DJP/ha. Obecnie został obniżony do 0,3 DJP/ha. W przypadku pakietów 7 i 8 również z 0,5 na 0,3 zostanie obniżony współczynnik stosowany do wyliczania maksymalnej powierzchni umożliwiających uzyskanie płatności.

Zmiany zaproponowane przez Komitet Monitorujący PS WPR mają doprowadzić do zwiększenia dostępności tej formy pomocy i uproszczenia dostępu do dodatkowego finansowania w przypadku tych gospodarstw, które są prowadzone zgodnie z ekologicznymi wytycznymi i stawiają na stosowanie naturalnych metod produkcji rolnej.

Kogo dotyczą zmiany w zasadach rolnictwa ekologicznego?

Zmiany dotyczą rolników, którzy złożyli wnioski o płatności ekologiczne w 2023 roku. Zaktualizowane przepisy pozwolą im na uzyskanie dodatkowych funduszy w ramach trzech wymienionych pakietów. Oczywiście należy zwrócić uwagę na inne kryteria brane pod uwagę w odniesieniu do rolnika i stosowania w gospodarstwie ekologicznych rozwiązań, w tym również możliwości kontrolowania, jak wypełniane jest to zobowiązanie. Należy przy tym pamiętać o konieczności wprowadzenia zmian w złożonych do tej pory wnioskach.

Termin składania zmian do wniosków

Uzyskanie funduszy z trzech dodatkowych pakietów będzie możliwe dzięki wprowadzeniu stosownej zmiany w złożonym wcześniej wniosku. W przypadku pakietu 10 należy zaznaczyć chęć skorzystania z niego, a dla płatności z pakietów 7 i 8 wybrać grunty, które do tej pory nie mogły być w tym celu zakwalifikowane.



W każdym przypadku płatności będą obliczane w odniesieniu do wskaźnika 0,3 DJP. Zmiany we wniosku, tak samo jak w przypadku jego składania, należy wprowadzać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez aplikację eWniosekPlus dostępną z poziomu Platformy Usług Elektronicznych. Fakt późnego opublikowania zmian wpłynie również na dłuższy termin sporządzania i składania kopii stron planu działalności ekologicznej.

red/Polsatnews.pl