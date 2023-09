Ceny zbóż w portach i magazynach krajowych pod koniec sierpnia 2023

O tym, że ceny zbóż w ostatnim czasie poszybowały w górę nie trzeba nikomu mówić. Wpływ na to miało wiele czynników, jednak z całą pewnością najważniejszym z nich była pogoda. Maj i czerwiec były niezwykle gorące, podobnie jak lipiec. Mała ilość opadów spowodowała ogromne straty w uprawach. Jak obecnie kształtują się ceny poszczególnych zbóż w portach i magazynach? Sprawdźmy!

Trudne warunki pogodowe wpływają na jakość i tempo żniw

Sierpień to czas żniw, jednak w tym roku pogoda odbiła się bardzo negatywnie na plonach, co wymusiło na rolnikach szereg zmian. Pierwsza, bardzo upalna i praktycznie pozbawiona deszczu połowa zeszłego miesiąca mocno przesuszyła uprawy.



W drugiej połowie sierpnia mieliśmy do czynienia z bardzo dużym spadkiem temperatury oraz niezwykle silnymi i intensywnymi opadami deszczu. Taka sytuacja sprzyjała rozwojowi różnych chorób roślin – w tym także zbóż. Mowa przede wszystkim o grzybach i pleśniach, które zdziesiątkowały uprawy.



Aktualne ceny zbóż, zwłaszcza pszenicy i żyta, nie powinny nikogo dziwić. Co więcej, nie można także zapominać o omawianym szeroko imporcie z Ukrainy, które w pewien sposób wpłynęło na sytuację polskich rolników.

Ceny zbóż w portach i magazynach krajowych – skupy rozbudowały cenniki

Ceny zbóż w sierpniu 2023, według danych, które przestawiła Izba Zbożowo Paszowa, nie napawają optymizmem. Wzrosła bowiem znacząco cena ziarna paszowego. Ponadto zachodzi też duże prawdopodobieństwo, że ziarno tzw. wysokobiałkowe będzie znacznie wyżej wyceniane, niż miało to miejsce w roku ubiegłym.

Obecnie, ceny pszenicy plasują się na poziomie od 800 do nawet 1000 zł za tonę. Dla porównania pszenica paszowa kosztuje maksymalnie 850 zł za tonę. Oczywiście mogą występować minimalne rozbieżności od powyższych cen, zależne od regionu, w którym zboże jest magazynowane, jednak w ujęciu ogólnopolskim różnice są marginalne.

Sytuacja w portach przedstawia się bardzo podobnie. Za zboże eksportowe, które zostanie dostarczone do jednego z portów w Gdyni, Gdańsku lub w Szczecinie, zapłacić będziemy musieli około 920 zł za tonę pszenicy konsumpcyjnej i około 900 zł za tonę pszenicy paszowej.

Poziom cen zbóż w portach i magazynach krajowych pod koniec sierpnia 2023

Ceny zbóż w portach i magazynach krajowych w stosunku do roku ubiegłego poszły w górę. Nie można jednak winić za ten stan rzeczy tylko i wyłącznie niekorzystnych dla upraw warunków pogodowych. Należy wziąć także pod uwagę wysokie ceny nawozów, ale też i energii elektrycznej.

Wysoka inflacja również miała znaczący wpływ na to, jak obecnie kształtują się ceny zbóż – nie tylko pszenicy czy żyta, ale również kukurydzy, owsa czy pszenżyta. Analizując dane tylko z sierpnia tego roku, widać bardzo wyraźnie, że ceny za tonę zboża minimalnie spadły, jednak nie jest to duża zmiana. Średnio za tonę wybranego rodzaju zboża w sierpniu będziemy musieli zapłacić od 670 zł/t (owsa paszowego) do nawet 1000 zł/t w przypadku pszenicy konsumpcyjnej, która jest zdecydowanie najdroższa.

