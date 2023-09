Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w sobotę Katowice. Spotkanie poświęcone było prezentacji śląskiej listy PiS w wyborach parlamentarnych.

"Donald Tusk jak pyton"

W trakcie przymówienia premier kilkukrotnie odnosił się do swojego politycznego przeciwnika - szefa PO Donalda Tuska.

- Co Tusk ostatnio powiedział? Przecierałem oczy ze zdumienia, pewnie część państwa również to zauważyła. On mówi, że ma wielki szacunek do ludzi pracy - mówił dalej Morawiecki.

- Jak Donald Tusk mówi, że ma szacunek do ludzi pracy, to wszyscy ludzie pracy muszą się zacząć bać. Tusk jest jak pyton, który tak przytula, przytula, przytula aż udusi. Uważajcie na niego - kontynuował.

- My wszyscy ludzie pracy - robotnicy z wyprzedawanych zakładów, robotnicy wypychani na emigracje, ludzie pracy pracujący po 5-6 złotych za godzinę - muszą się zacząć bać - dodał.

Morawiecki chwile potem ocenił, że za czasów Donalda Tuska bezrobocie było bardzo wysokie.

- Bezrobocie w czasach Tuska było takie duże, że nawet Tusk wyjechał za pracą zagranicę - podsumował premier.

