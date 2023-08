W czwartek podczas swojego wiecu w Gdańsku Donald Tusk powiedział, że na początku działalności "Solidarności" miliony ludzi powstało przeciwko władzy. W wystąpieniu nawiązał też do postulatów strajkujących z sierpnia 1980 roku.

- Nigdy bym nie pomyślał, że 43 lata później moglibyśmy znowu spisać postulaty o tym, żeby przestały się wylewać kłamstwa i pogarda z mediów - stwierdził lider PO.

"Gierek mógłby się od Morawieckiego uczyć"

- Albo aby podnieść wynagrodzenie zasadnicze jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen - wymieniał dalej Donald Tusk.

Dodał, że on od dłuższego czasu "krzyczy, grozi, błaga": "Dajcie przynajmniej polskim nauczycielom! Dajcie przynajmniej wyrównanie inflacji!".

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński: Donald Tusk nisko kłaniał się Rosji

Tusk stwierdził, że zamiast tego dowiaduje się, iż Morawiecki "stosuje dokładnie te same metody, które stosowali w 1980 roku komuniści". - Zamiast dać 20 proc. podwyżki rok temu, obiecał 12 proc. w przyszłym budżecie. Tymczasem minister odpowiedzialny za budżet poinformował, że jest to 6,6 proc. podwyżki - mówił i komentował: "Przy tej inflacji!".

- Gierek mógłby się od Morawieckiego uczyć jak rozkradać majątek narodowy - mówił i podkreślił jednocześnie, że choć "to żart, to jednak prawdziwy".

Donald Tusk: Czujemy to samo, co stoczniowcy

Lider PO ocenił także, że "my dzisiaj czujemy dokładnie to samo, co kiedyś robotnicy, którzy przystępowali do strajku".

- 15 października trzeba przegonić ich nie kamieniami, tylko kartą wyborczą - stwierdził.

ZOBACZ: Zamieszanie na konferencji PiS. Jarosław Kaczyński: Jestem niewolnikiem sztabu

Jego zdaniem, "jeśli ta władza zachowuje się dokładnie tak samo, jak tamta władza wobec ludzi", to "powinniśmy zachować się jak stoczniowcy w Gdańsku w 1980 roku: wstać i powiedzieć dosyć".

- Tak naprawdę największym źródłem siły wówczas strajkujących było przekonanie, że władza nie ma prawa pogardzać prostym człowiekiem. Wszyscy jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji (…). To, co jest najbardziej dokuczliwe, to nie tylko te trudy życia codziennego, to nie tylko drożyzna, to przede wszystkim pogarda władzy wobec zwykłych, prostych ludzi - dodał Tusk.

WIDEO: Zamieszanie na konferencji PiS. Jarosław Kaczyński: Jestem niewolnikiem sztabu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nb/kg/polsatnews.pl