W niedzielę premier Mateusz Morawiecki wziął udział w obchodach 43. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz 35. rocznicy górniczych strajków w 1988 r..

Przekazał, że jeżeli "wyborcy pozwolą" to PiS zamierza powołać nowy resort, który miałby się zająć transformacją energetyczną.



- Żeby znaleźć właściwą odpowiedź na wyzwania dnia jutrzejszego rozważymy powołanie specjalnego resortu, który zajmie się transformacją energetyczną całego wielskiego przemysłu wydobywczego, ale także całej polskiej energetyki, która jest krwiobiegiem polskiej gospodarki - zaznaczył.

- Chcę podkreślić, że umowa z przedstawicielami przemysłu wydobywczego jest dla nas obowiązująca - dodał. Według niego powołanie resortu ma udoskonalić dialog, który został zawarty w tej umowie społecznej.

M.Morawiecki: Czy nasi konkurenci polityczni kontynuowaliby to dzieło?

- Za mało mówimy o Jastrzębiu, Katowicach i wszystkich innych kopalniach, które w ślad za dzisiejszą "Zofiówką" stanęły i doprowadziły do wielkiego przełomu - do powstania jednego z największych ruchów społecznych w historii świata "Solidarności" – powiedział Morawiecki.

Podał, że prowadzi rozmowy na temat przyspieszenia budowy pawilonu Porozumienia Jastrzębskiego. Podkreślił, że pawilon powinien upamiętniać wielkość i odwagę górników. Współtwórcą tego miejsca miałaby być Jastrzębska Spółka Węglowa.



- Rząd polski, jeśli tylko będzie mógł kontynuować po 15 października dzieło naprawy Rzeczypospolitej, również przyczyni się znacznie do powstania tego wielkiego centrum pamięci - dodał.

- Mówiłem o pawilonie, o centrum edukacyjno-upamiętniającym wielkie jastrzębskie porozumienie, wielkie dzieło górników roku 1980. Warto się zastanowić, czy nasi konkurenci polityczni kontynuowaliby to dzieło - zapytał Morawiecki i podkreślił, że jest to pytanie retoryczne, ponieważ wiedzą, jak oni podchodzą do "pamięci narodowej, tradycji, wiary etc.".

Przemówienie premiera: PiS depozytariuszem ideałów Solidarności

Według premiera to PiS jest "depozytariuszem ideałów Solidarności" i stara się te ideały realizować w swojej polityce.

Premier stwierdził, że słowo "solidarność" oznacza "przebudzenie narodowe" oraz drogę do suwerenności i niepodległości.

- Solidarność to wola narodu, który rozpoczął wtedy marsz ku wolności. Solidarność, to nasza wielka, oryginalna odpowiedź na wyzwania obecnego świata. Solidarność wtedy, ale i dziś jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata - powiedział Mateusz Morawiecki.

