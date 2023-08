- To bezpieczny budżet w trudnych czasach - stwierdził premier Mateusz Morawiecki. Na czwartkowej konferencji szef rządu przekazał, że przyjęto projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Zakłada on dochody na poziomie ponad 680 miliardów złotych oraz inflację wynoszącą 6,6 procent. Morawiecki dodał, że jeśli rządziłaby opozycja, doszłoby do "tragedii polskich rodzin" w kwestii finansów.

Rząd w czwartek przyjął projekt ustawy budżetowej na 2024 roku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to "bezpieczny budżet dla Polski".

Wspomniał o trzech filarach bezpiecznego budżetu w trudnych czasach: wojskowego, w postaci programów społecznych oraz ochrony zdrowia.

- Bezpieczeństwo szeroko rozumiane fizyczne, czyli bezpieczeństwo naszych granic, bezpieczeństwo poprzez finansowanie naszej armii - powiedział szef rządu.

Z przedstawionych na konferencji danych wynika, że na bezpieczeństwo, wojsko przewidziano w przyszłym roku ponad 158 mld zł.

- Także bezpieczeństwo - to drugi punkt - w postaci programów społecznych, programów osłonowych, różnego rodzaju tarcz, które są kontynuowane i one wszystkie składają się na obraz państwa, które nie zostawia obywatela samego w obliczu kryzysu, a kryzys jest absolutnie gigantycznych rozmiarów na całym świecie, a my przechodzimy przez niego w miarę suchą stopą - oświadczył Morawiecki.

Jak dodał szef rządu, "trzeci wielki obszar, na którym się skupiliśmy to ochrona zdrowia Polaków".

- Wydatki na ochronę zdrowia rosną z około 77 miliardów w czasach Platformy Obywatelskiej - i to w ostatnim roku Platformy - do 190 miliardów złotych - wskazał Morawiecki.

Dochody budżetu w 2024 roku

Premier przekazał też, że dochody budżetu w 2024 r. wyniosą 680 miliardów złotych.

- Nie możemy dopuścić do tego, by ci, którzy w sposób nonszalancki, bez fachowości zarządzali, byli nadzorcami, bo grozi to tragedią polskich rodzin. Za naszych rządów dochody do budżetu wzrastają ponad dwukrotnie, grubo ponad dwukrotnie. W tym roku to będzie około 605 miliardów złotych, w przyszłym ponad 680 miliardów po stronie dochodów.

Deficyt budżetowy na 2024 r. został zaplanowany na ok. 4,5 proc. PKB, a inflację przewidziano na poziomie 6,6 proc.

