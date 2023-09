Prawo i Sprawiedliwości przedstawiło w sobotę część list wyborczych w poszczególnych okręgach. Partia kontynuuje w niedzielę prezentację list w tym m.in. w okręgu kieleckim. Tam odbywa się konferencja prasowa z udziałem prezesa partii rządzącej Jarosław Kaczyńskiego, który jest tzw. "jedynką" PiS.

Jarosław Kaczyński wyjaśnił podczas swojego przemówienia, dlaczego startuje z województwa świętokrzyskiego. - Startuję z woj. świętokrzyskiego, bo Polska jest jedna - zadeklarował.

- Wiem, że to jest bardzo mocna lista i jest zaszczytem dla mnie ją otwierać - zaczął swoje przemówienie prezes PiS. - Trzeba walczyć o osobisty sukces i o sukces listy i przede wszystkim o sukces Polski - mówił.

- Mam nadzieję, że nasz cel ujęty w krótkim haśle "bezpieczna przyszłość Polaków" zostanie zrealizowany. Ale jest jeden warunek - nasze zwycięstwo w wyborach - kontynuował.

J.Kaczyński: Mieliśmy przez osiem lat w Polsce rząd niedorosły - rząd chłopców

Podkreślił, że Polska potrzebuje "odpowiedzialnego, dorosłego rządu", bo "mieliśmy przez osiem lat w Polsce rząd niedorosły, rząd chłopców w krótkich majteczkach". Stwierdził, że pomimo dojrzałego wieku "Oni się tych cech nie pozbyli".



- Rządzenie to jest ciężka praca, a nie cygara i dobre wina, nie haratanie w gałę. To jest umiejętność właściwego rozpoznania rzeczywistości. To jest tak, że gdy jedni wiedzieli, skąd może przyjść zagrożenie i przestrzegali przed tym - mówię o moim śp. Bracie - to inni ściskali się z Putinem, nawet na smoleńskim lotniku - podał.

Za Kaczyńskim na kieleckiej liście wyborczej PiS znaleźli się kolejno m.in.: Anna Krupka, Krzysztof Lipiec, Agata Wojtyszek, Andrzej Kryj, Marek Kwitek, Grzegorz Witkowski, Michał Cieślak, Zbigniew Koniusz, Mariusz Gosek, Stanisław Porada, Grzegorz Piec, Zbigniew Piątek, Magdalena Zieleń, Józef Cepil, Marcin Piętak, Anna Paluch, Irena Marcisz, Kinga Bierońska, Jarosław Karyś.

