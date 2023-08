Jarosław Kaczyński: Donald Tusk nisko kłaniał się Rosji

W Sokołowie Podlaskim trwa spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z mieszkańcami. Uczestnicy rozpoczęli od odśpiewania hymnu.

- To będą szczególne wybory, bo ich stawka jest szczególna. Niektórzy, w tym ja, porównują ja z wyborami 1989 roku. Ta decyzja, która zapadnie 15 października, będzie odnosiła się do naszej przyszłości, do odpowiedzi na pytanie, jaka ona będzie - mówił szef Prawa i Sprawiedliwości.

- Można opowiadać najróżniejsze historie, można białe nazywać czarnym i czarne białym, ale jeśli chodzi o czyny, o to co się rzeczywiście zrobiło, to tu oszukiwać nieporównanie trudniej - stwierdził Kaczyński.

Lider PiS, stwierdził, że "jeśli porównamy dwa ośmiolecia, to które się kończy i ośmiolecie rządów PO-PSL, to wynik tego porównania, jeśli chodzi o czyny, jest zupełnie oczywisty".

"Rząd Donalda Tuska działał przeciwko bezpieczeństwu Polski"

- Rząd Donalda Tuska działał przeciwko bezpieczeństwu Polski. Bezpieczeństwo militarne to dziś rzecz podstawowa - podkreślał Kaczyński. - Kłamstwo to jest fundament ich propagandy - dodał.

- Bezrobocie, głód dzieci, wyjazdy z kraju. Krótko mówiąc: wielki kryzys Polski lokalnej to były rządy PO-PSL - mówił lider PiS.

- Między nimi a nami jest przepaść. My mimo kryzysów uzyskaliśmy więcej. Gdyby ich nie było, byłoby jeszcze więcej. My dbając o płace, dbamy o ludzi. Dbamy o to, by Polakom lepiej żyło - stwierdził Kaczyński.

- Oni mieli poziom życia Polaków w takim samym poważaniu jak wschodnią Polskę. Im zależały na interesach wąskiej grupy, interesach zewnętrznych. Donald Tusk służył Niemcom, ale i nisko kłaniał się Rosji - mówił prezes PiS. - Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu powitanie komisja do zbadania rosyjskich wpływów - dodał.

