Im bliżej wyborów, tym coraz częściej dziennikarze pytają Jarosława Kaczyńskiego czy zgodzi się na debatę z Donaldem Tuskiem. Szef PiS na razie odpowiada, że owszem, na debatę się zgodzi, ale z Manfredem Weberem. - Drogi Jarosławie, nie ma się co bać, nie ma się co wstydzić - komentuje lider PO, który nieustannie namawia swojego politycznego oponenta do spotkania przed kamerami.

- Drogi Jarosławie, nie ma się co bać, nie ma się co wstydzić. Ze mną będzie po polsku. Godzinka debaty i po bólu - mówi Donald Tusk w wideo opublikowanym na Twitterze. W ten sposób odniósł się do nagrania, na którym Jarosław Kaczyński odpowiada czy zgodzi się na debatę z szefem Platformy Obywatelskiej.

Na filmie słychać, jak Kaczyński mówi, że z "Weberem chętnie". Chodzi o Manfreda Webera - lidera Europejskiej Partii Ludowej. Politycy PiS w ostatnim czasie zarzucają Donaldowi Tuskowie, że jest niesamodzielny i to niemiecki polityk steruje jego działaniami.

Drogi Jarosławie, nie ma się co bać. pic.twitter.com/SxmqmodSWp — Donald Tusk (@donaldtusk) August 21, 2023

Rzecznik rządu o debacie: Trudno sobie wyobrazić

W piątek w "Graffiti" o debatę pomiędzy liderami został zapytany rzecznik rządu Piotr Müller. - Trudno wyobrazić sobie debatę z Donaldem Tuskiem. Będzie twierdził, że nie podwyższy wieku emerytalnego, albo że już teraz nie chce. Będzie mówił, że teraz będzie obniżał podatki - stwierdził.

Dalej tłumaczył, że "jak ktoś daje pole do tego, żeby ten człowiek mógł dalej kłamać, to de facto pozwala mu używać tego instrumentarium kłamstwa na kolejnym polu". - Ciężko się na to zgodzić - powiedział i dodał, że lider PO nie przestrzega elementarnych zasad debaty publicznej.

