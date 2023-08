Premie dla młodych rolników – nabory niedługo wystartują

Kto może ubiegać się o premie dla młodych rolników?

Premie dla młodych rolników są wypłacane osobom w wieku od 18 do 40 lat (wnioskodawca w dniu złożenia wniosku nie może ukończyć 41 roku życia). Pozostałe warunki otrzymania dotacji dla młodego rolnika to:

Posiadanie kwalifikacji zawodowych . Jeśli chcesz ubiegać się o premie dla młodych rolników, wykształcenie rolnicze będzie odgrywać ważną rolę. Możliwe jest również uzyskanie wsparcia, jeśli dojdzie do uzupełnienia wykształcenia najpóźniej w ciągu 36 miesięcy po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.

. Jeśli chcesz ubiegać się o premie dla młodych rolników, wykształcenie rolnicze będzie odgrywać ważną rolę. Możliwe jest również uzyskanie wsparcia, jeśli dojdzie do uzupełnienia wykształcenia najpóźniej w ciągu 36 miesięcy po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków. Prowadzenie gospodarstwa rolnego. W ciągu maksymalnie 12 miesięcy od otrzymania decyzji należy rozpocząć prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący. Program dla młodych rolników jest również dostępny dla osób, które prowadzą gospodarstwo nie dłużej niż od 24 miesięcy.

Jako datę rozpoczęcia prowadzenia działalności bierze się datę zostania właścicielem lub objęcia w posiadanie gospodarstwa o powierzchni większej niż 1 ha użytków rolnych. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli np. wnioskodawca udowodni, że nie rozpoczął prowadzenia działalności w gospodarstwie, możliwe jest przyjęcie innej daty, np. rejestracji w CEIDG czy rozpoczęci działu specjalnego produkcji rolnej.

Dodatkowe warunki dofinansowania dla młodego rolnika dotyczą charakterystyki jego gospodarstwa. Powinno mieć powierzchnię użytków rolnych równą przynajmniej średniej krajowej lub średniej wojewódzkiej w przypadku regionów, w których średnia krajowa jest niższa od średniej wojewódzkiej, jednak nie może być wyższa niż 300 ha.



Co najmniej połowa minimalnej ustalonej wielkości gospodarstwa powinna należeć do beneficjenta, być przedmiotem dzierżawy lub użytkowania wieczystego z ZWRSP/JST. Wielkość ekonomiczna powinna wynosić natomiast od 13 do 150 tys. euro.



Wypłacane przez ARiMR premie dla młodych rolników wymagają również przygotowania i złożenia biznesplanu. W wyniku jego wdrożenia w życie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć.

Premie dla młodych rolników – ile mogą wynosić?

Wsparcie jest wypłacanie w formie ryczałtowej premii w wysokości 200 tys. zł. Ma to miejsce w dwóch ratach:

Pierwsza rata: w ciągu 12 miesięcy po uzyskaniu decyzji i po rozpoczęciu działalności możesz złożyć wniosek o płatność. Premie dla młodych rolników zakładają wypłatę 70% kwoty w pierwszej transzy, a więc jest to kwota 140 tys. zł.

w ciągu 12 miesięcy po uzyskaniu decyzji i po rozpoczęciu działalności możesz złożyć wniosek o płatność. Premie dla młodych rolników zakładają wypłatę 70% kwoty w pierwszej transzy, a więc jest to kwota 140 tys. zł. Druga rata: następna transza zostanie wypłacona po spełnieniu założeń ujętych w biznesplanie. Inwestycje należy przeprowadzić w ciągu 3 lat kalendarzowy, a środki otrzymasz najpóźniej w pierwszym kwartale następującym po roku, w którym zakończono ich realizację. Jak wskazuje rozporządzenie, premie dla młodych rolników mogą być więc maksymalnie wypłacone do 31 marca 2029 roku.

Wnioski można składać od 30 sierpnia do 29 września 2023 roku.

Inwestycje, które można sfinansować za pomocą premii dla młodych rolników

Jak widzisz, premie dla młodych rolników to jedna z najbardziej interesujących form wsparcia rolnictwa. Zwróć uwagę, że przynajmniej 70% środków należy przeznaczyć na środki trwałe, w tym zakup sprzętu i wyposażenia, nieruchomości czy zwierzęta gospodarskie. Pozostałą kwotę przeznacza się na środki do produkcji rolnej, takie jak nawozy, pasza czy paliwo.



Należy przy tym pamiętać o tym, że jeśli nastąpi przyznanie wsparcia, wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia gospodarstwa w terminie co najmniej 5 lat od wypłaty pierwszej transzy środków. Biznesplan w zakresie wytwarzania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych powinien natomiast zostać zrealizowany w ciągu 36 miesięcy od dnia otrzymania wsparcia. Poza tym wnioskodawca musi również podlegać ubezpieczeniu społecznemu w rolnictwie przez przynajmniej rok oraz prowadzić uproszczoną rachunkowość.

