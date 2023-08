Stawka VAT na zboża – jaka obowiązuje obecnie?

Obniżenie stawki VAT dla towarów takich jak żywność, zwłaszcza na zboża, mięso i inne podstawowe produkty spożywcze, było istotnym elementem drugiej Tarczy Antyinflacyjnej. To ważne działanie, które było odpowiedzią na rosnące ceny żywności, miało chronić portfele i poprawić sytuację gospodarstw domowych.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się do końca 2023 roku obniżyć stawkę VAT pszenicy i innych zbóż, nasion i owoców oleistych. Przy czym stawka zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług, czyli VAT, na zboża rolnika ryczałtowego wynosi 7 proc.

Ile wynosi stawka VAT na zboża?

W związku z licznymi zmianami Tarczy Antyinflacyjnej wiele osób zastanawia się obecnie, ile jest VAT-u na zboże? Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT zboża (m.in. niełuskane, takie jak pszenica, jęczmień, żyto oraz łuskane, takie jak ryż, proso) sklasyfikowane w dziale 10 Nomenklatury scalonej – poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT oraz nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza (CN ex 12) – wyłącznie przeznaczone do spożycia przez ludzi (poz. 9 w załączniku nr 10 do ustawy o VAT) opodatkowane są stawką 5 proc. VAT.

Jednakże od lutego 2022 r. do końca 2023 r. wskazane wyżej towary, w związku z wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej, są objęte stawką 0 proc. VAT (obniżenie do 0 proc. stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe).

Zerowa stawka VAT na zboża – czy wciąż obowiązuje?

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw obowiązywanie zerowej stawki VAT na żywność zostało przedłużone do 31 grudnia 2023 roku. Wśród produktów z zerową stawką VAT znajdują się między innymi: mięso, ryby, mleko, produkty mleczarskie, jaja, miód naturalny, orzechy, warzywa, owoce oraz ich przetwory, tłuszcze zwierzęce i roślinne jadalne, zboża i przetwory ze zbóż, w tym pieczywo i pieczywo cukiernicze, a także określone preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Stawka VAT na zboża – kiedy wyniesie 8 proc. ?

Wskazane towary, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi i są sklasyfikowane w CN 12, będą podlegały opodatkowaniu stawką 8 proc. VAT (poz. 9 załącznika nr 3 do ustawy o VAT). Obecnie obowiązująca zerowa stawka podatku VAT na zboża, nasiona i owoce oleiste utrzyma się do końca roku.

Wartości VAT na zboża i podstawowe produkty spożywcze są stale monitorowane i mogą ulec zmianie po okresie obowiązywania obniżonej stawki, czyli od 1 stycznia 2024. O nowej stawce VAT dowiemy się pewnie pod koniec bieżącego roku lub na początku roku 2024.

Wprowadzenie zerowej stawki VAT na żywność w 2022 r. miało na celu ochronę portfeli Polaków w walce z inflacją i kryzysem spowodowanym przez sytuację z Rosją. Obniżenie podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze było jednym z kroków, aby ograniczyć skutki wzrostu cen żywności. Obecna stawka VAT 0 proc. na zboża i żywność obowiązywać będzie przez cały 2023 r.

Niestety, ale w tej chwili nie wiadomo, czy zerowy VAT zostanie utrzymany. Mając jednak na uwadze powoli zmniejszającą się inflację (choć ta wciąż należy do jednej z najwyższych w Europie), prawdopodobne wydaje się przywrócenie do poprzednio obowiązującego 5-procentowego progu. Faktem jest jednak, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

