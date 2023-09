Legionella na Podkarpaciu. Wzrasta liczba zakażonych

Odnotowano kolejny przypadek zakażenia bakterią legionelli - poinformowała w komunikacie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie. Obecnie zakażone są 158 osoby, większość z nich to mieszkańcy stolicy Podkarpacia. Do tej pory zmarło 18 zakażonych osób.

"Nowy potwierdzony przypadek badania w kierunku Legionella pneumophoila dotyczy pacjenta przyjętego do szpitala w dniu 30 sierpnia" - dodaje w komunikacie sanepid. Obecnie zakażonych jest 158 osób, zmarło łącznie 18 osób. "U wszystkich zmarłych występowały choroby współistniejące" - przekazała instytucja

Dzień wcześniej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie informowała o łącznie 18 zgonach i 157 osobach zakażonych.

Legionella. Sprawą zajmują się służby

Pierwszy przypadek legionellozy wykryto 18 sierpnia w Rzeszowie. Do tej pory obecność pałeczki bakterii potwierdzono w czterech województwach. Wciąż nie wiadomo, co stoi za wzrostem liczby chorych oraz co jest głównym źródłem zakażenia. Niemiecki Robert Koch Institute wskazuje na zmiany klimatyczne.

"Okres letni to czas legionelli - dotyczy to również roku 2023. Wzrost liczby przypadków w lecie wynika ze zwiększonej aktywności podróżniczej Niemców w miesiącach wakacyjnych, pogoda również odgrywa w tym roku rolę" - twierdzi "Deutsche Apotheker Zeitung Online".

Legionellą zainteresowały się także polskie służby. - W tej sprawie (…) ABW podjęła czynności, czynności ponadstandardowe. W tej sytuacji chcieliśmy wykluczyć pewne scenariusze, które nasuwały się same. Do tej pory nie zidentyfikowaliśmy żadnych informacji, żebyśmy mieli do czynienia z jakimś sabotażem - powiedział na antenie Polsat News Stanisław Żaryn.

