Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO, a także trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP). Będą one trwały do 30 listopada 2023 r. do godz. 23:59. Stopnie BRAVO dotyczą zagrożenia terroryzmem, a CHARLIE-CRP - cyberterroryzmem.