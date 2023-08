- Jeśli Niemcy otwarcie przyznają, że będą ingerować w wybory w Polsce, niech staną z otwartą przyłbicą. Panie Weber, proszę nie posługiwać się swoim pomocnikiem Donaldem Tuskiem, proszę stanąć do debaty 2 października - powiedział premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do słów Manfreda Webera. Polityk nazwał PiS "wrogiem Polski".

- To jest zapora przeciw przedstawicielom PiS w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media - mówił w telewizji ZDF niemiecki polityk Manfred Weber. Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej wcześniej krytykował Polskę i Węgry za ich sprzeciw wobec relokacji uchodźców.

ZOBACZ: Manfred Weber nazywa PiS wrogiem. Niemiecki polityk krytycznie o polskim rządzie

Niemiecki polityk w swojej wypowiedzi w tamtejszej telewizji określił warunki uznania za dobrych politycznych partnerów. Zdecydowanie potępił nie tylko PiS, ale i niemieckie i francuskie ugrupowania, które według niego są zbyt radykalne i nie przestrzegają zasad państwa prawa:

- Kto to akceptuje, może być demokratycznym partnerem - konkurentem, politycznym konkurentem, ale demokratycznym partnerem. A wszyscy inni, którzy tego nie przestrzegają, jak niemiecka AfD, jak Le Pen we Francji albo PiS w Polsce, są naszymi wrogami i będą przez nas zwalczani - mówił przewodniczący EPL.

Morawiecki odpowiada Weberowi. "Miarka się przebrała"

Do sprawy odnieśli się zarówno politycy PiS, jak i sam szef rządu Mateusz Morawiecki.

- Miarka się przebrała. Jako premier polskiego rządu, który reprezentuje większość sejmową wybraną w demokratycznych wyborach, nie pozwolę, by wybory Polaków były tak szkalowane. Manfred Weber, niemiecki szef partii, do której należy PO, wymienił w niedzielę PiS wśród ugrupowań, które będą przez nich zwalczane. Nazwał nas swoimi wrogami. To kolejna taka wypowiedź. Dosyć tego - podkreślił.

Miarka się przebrała. @ManfredWeber, który na co dzień posługuje się @donaldtusk jako swoim pomocnikiem w Polsce, znów zaatakował. Wzywam na debatę. Jeszcze dziś wyślę szczegóły. #TuskPomocnikWebera pic.twitter.com/DbhbeLSZDy — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 8, 2023

Zaznaczył, że "jeśli Niemcy otwarcie przyznają, że będą ingerować w wybory w Polsce, niech staną z otwartą przyłbicą".

- Panie Weber, proszę nie posługiwać się swoim pomocnikiem Donaldem Tuskiem, proszę stanąć do debaty. Zarzucacie nam łamanie demokratycznych reguł? Proszę to powiedzieć milionom Polaków w telewizyjnym starciu .Zapraszam pana na debatę 2 października - dodał premier.

Zapowiedział, że "w najbliższych dniach wyśle szczegóły".

WIDEO: Białoruskie śmigłowce nad Polską. Gen. Polko powiedział, co zawiodło Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/wka/ Polsatnews.pl