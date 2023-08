- Dnia 15 października, pogonimy Tuska szkodnika - powiedział Mateusz Morawiecki, odpowiadając na rymowane hasło PO, o "pogonieniu" Jarosława Kaczyńskiego. Podczas spotkania z wyborcami w Gorlicach mówił o zagrożeniach dla Polski i krytykował opozycję. Zachęcał też do udziału w wyborach i referendum. - Pogoniliśmy Ruska, pogonimy i Tuska - powiedział premier.

Podczas spotkania z mieszkańcami Gorlic premier Mateusz Morawiecki wiele uwagi poświęcił politycznym konkurentom. - Polityka Platformy Obywatelskiej, to polityka likwidacji posterunków policji, likwidacji miejsc pracy, pracy za 4 złote za godzinę, ubóstwa emerytów, dzieci, brak uzbrojenia naszej armii, likwidowane jednostki wojskowe, dziurawa granica. To jest program PO - powiedział szef rządu.

- Strzeżcie się tego programu. Uważajmy na taką niebezpieczną przyszłość, którą gotuje nam opozycja antydemokratyczna, którą gotuje nam PO. Strzeżmy się tych lisów farbowanych, a w szczególności jednego lisa farbowanego. Tego, który spinał politykę niemiecko-ruską - mówił premier.

- Tusk jako ten, który spina politykę niemiecką z rosyjską, miał prowadzić do tego, abyśmy to my dalej biednieli, a żeby Niemcy i Ruscy mieli się dobrze, jak pączki w maśle - ocenił.

Premier o Tusku: Szkodnik

Zdaniem premiera Morawieckiego program PO można znaleźć "w niemieckich gazetach" - Tam zobaczycie "nie" dla polskich elektrowni, "nie" dla polskich kopalń, portów, planów wykorzystania rzek - wymieniał.

Morawiecki w Gorlicach zachęcał też do udziału w referendum. Odpowiedział na hasło PO: "października 15. pogonimy Kaczyńskiego". - Dnia 15 października, pogonimy Tuska szkodnika - odpowiadał premier.

Premier @MorawieckiM w #Gorlice: Dziękuję Państwu, że jesteście, że wierzycie i przekonujecie innych. 103 lata temu polski żołnierz pogonił rosyjskiego agresora. Dziś nie możemy pozwolić na dojście do władzy liberałów. Dlatego 15 października proszę o udział w wyborach i w… — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 18, 2023

Podkreślał znaczenie pytań referendalnych i ponownie krytykował opozycję. - Oni chcą zbojkotować (referendum - red.), to jest opozycja antydemokratyczna, oni boją się głosu waszego. Polacy, oni boją się waszego głosu - podkreślał.

ZOBACZ: Sejm "za" referendum w dniu wyborów

Pod koniec swojego wystąpienia mówił o historii. Wspomniał o niedawnej, 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. - Wtedy polski żołnierz obronił Rzeczpospolitą przed Ruskiem. Także i dzisiaj pamiętajmy, że ze strony Rosji jest to zagrożenie. Ze strony innych mocarstw też płyną różnego rodzaju zagrożenia i groźby. Musimy trzymać się razem, my, naród polski - stwierdził.

- Wtedy pogoniliśmy Ruska, pogonimy i Tuska - powiedział Mateusz Morawiecki.

WIDEO: Unijne zamieszanie wokół grzybów. Polska protestuje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/kg/ Polsatnews.pl