Nie żyje piąta osoba zakażona bakterią Legionella pneumophila. To 79-letnia pacjentka, która zmarła w nocy w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie. Wciąż nie wiadomo, co doprowadza do zakażenia, jednak Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny, stwierdził, że źródło znajduje się "gdzieś w sieci wodociągowej". Pierwsze wyniki próbek wody mają być znane w poniedziałek.