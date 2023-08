Rybnik z jednego z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, już niebawem może stać się tym najczystszym. Wszystko dzięki działaniom podejmowanym przez lokalne władze na rzecz ekologii.

Jednym z kroków w kierunku tego celu jest zmiana floty autobusów. - Mamy 23 sztuki autobusów elektrycznych, jest to 1/4 taboru - powiedział w rozmowie z Polsat News Łukasz Kosobuski, prezes Komunikacji Miejskiej Rybnik. W takcie dokonywania transformacji pojawiło się pytanie o najlepsze bezemisyjne rozwiązanie dla autobusów. - Po wszystkich analizach wypadło, że wodór jest tym przyszłościowym paliwem - stwierdził.

W związku z tym miasto zamówiło NesoBusy, pięć z nich jest już gotowych do odbioru. - Sztandarowym projektem jest wymiana tradycyjnego transportu na właśnie autobusy wodorowe. Rybnik w tym celu pozyskało środki zewnętrzne właśnie na zakup 20 sztuk autobusów wodorowych - mówiła Ewelina Włoch z rybnickiego ratusza.

ZOBACZ: Wodorowy NesoBus trafi na Śląsk. Rybnik otrzyma nowy tabor

W mieście powstaje też druga w Polsce ogólnodostępna stacja wodorowa. Będą na niej mogły tankować nie tylko autobusy, ale również samochody osobowe.

Autobusy to nie wszystko. W zakresie komunikacji podejmowane są też inne inicjatywy. - Oprócz autobusów mamy zielone przystanki, akcje promocyjne - wymieniał Kosobuski.

NesoBus najbardziej ekologicznym autobusem

NesoBus to wyprodukowany w Polsce zeroemisyjny miejski autobus wodorowy. Zasilany zielonym wodorem jest najbardziej ekologicznym autobusem dla mieszkańców miast i transportu miejskiego. Stworzyli go polscy konstruktorzy i inżynierowie przy współpracy z partnerami z Europy i całego świata.

Ma 12 m długości, do 93 miejsc, w tym do 37 miejsc siedzących, jego zasięg to około 450 km, nie emituje spalin, oczyszcza powietrze, a jedyne co emituje to para wodna. Konstrukcja NesoBus - polskiego autobusu wodorowego jest stworzona od podstaw jako wodorowa - nie jest przeróbką czy modyfikacją autobusu spalinowego czy na baterie. Produkowany jest w Świdniku.

ZOBACZ: Ekologiczny, cichy i za darmo. NesoBus, autobus na wodór, jeździ po Szczecinie

Komunikacja miejska ekstremalnie zanieczyszcza powietrze w miastach, a ono może być przyczyną chorób - nie tylko układu oddechowego, ale też udarów, nowotworów, zawałów serca, alergii itp. Stworzyliśmy autobus wodorowy, który napędzany zielonym wodorem nie emituje spalin, a dodatkowo oczyszcza powietrze.

NesoBus jest idealnym rozwiązaniem dla mieszkańców miast - likwiduje emisję trujących substancji - poza CO2 to przede wszystkim tlenki azotu czy pyły, w szczególności drobne pyły PM 2,5.

