Nie emituje spalin, a nawet oczyszcza powietrze. Szczecin to kolejne miasto, w którym trwają testy autobusu wodorowego NesoBus. Mieszkańcy w ciągu tygodnia mogą przejechać się nim za darmo. Odczują przede wszystkim to, że jest cichszy niż pojazdy spalinowe, ale to tylko jedna z zalet ekologicznego pojazdu.