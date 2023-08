Informację o decyzji w sprawie Jabłońskiej przekazał w piątek szef sztabu wyborczego Konfederacji Witold Tumanowicz. "Natalia Jabłońska nie wystartuje z list Konfederacji. W programie Konfederacji nie ma i nigdy nie było znoszenie zakazu uboju psów na mięso" - przekazał.

Natalia Jabłońska nie wystartuje z list @KONFEDERACJA_



W programie Konfederacji nie ma i nigdy nie było znoszenie zakazu uboju psów na mięso.



Zajmijmy się w kampanii poważnymi tematami. — Witold Tumanowicz (@WTumanowicz) August 25, 2023

Kilka dni wcześniej Piotr Cezary Lisiecki z Konfederacji i Ruchu Narodowego napisał na Facebooku, że ubój psów i zakaz handlu ich mięsem wprowadzono w 1986 roku. Wpis został skomentowany przez Natalię Jabłońską, prawniczkę i jak jeszcze wtedy informowano, kandydatkę Konfederacji do Sejmu.



"Niepotrzebnie. Mięso to mięso" - napisała, wywołując oburzenie internautów.

Jacek Wilk: Jabłońska nie była kandydatką

W piątek wieczorem w programie "Debata Dnia" sprawę skomentował polityk Konfederacji Jacek Wilk.

- (Natalia Jabłońska - red.) nie była kandydatką. Nie była na żadnej liście, bo nie została zgłoszona - mówił.

WIDEO. "Debata Dnia". Jacek Wilk: Natalia Jabłońska nie była kandydatką Konfederacji

Natalia Jabłońska: Byłam zapewniania, że zachowam miejsce, jeśli...

Za pośrednictwem Twittera odniosła się Natalia Jabłońska przekazała, że w czwartek padło zapewnienie, że będzie mogła zachować miejsce na liście Konfederacji, jeśli nie weźmie udziału w programie Debata Dnia".

"Jeszcze wczoraj wieczorem byłam telefonicznie zapewniana, że zachowam miejsce na liście w okr. 37, jeśli nie przyjmę zaproszenia p. Gozdyry" - napisała. "Miałam 18 ostatnie miejsce w okręgu 37. Nawet już otrzymałam kurierem wydrukowane 100 banerów. Co ja teraz z nimi zrobię ? :D Zwiększę ślad węglowy..." - dodała.

Nie wierzyłam plotkom o niechęci konfederatów do kobiet w polityce (i nie tylko), ale teraz... Jeszcze wczoraj wieczorem byłam telefonicznie zapewniana, że zachowam miejsce na liście w okr. 37, jeśli nie przyjmę zaproszenia p.Gozdyry. Czyżby nocne obrady w sztabie liderów ? ;):D — Natalia (@JablonskaN) August 25, 2023

Natalia Jabłońska nie uczestniczyła w piątek w programie na antenie Polsat News. Informację o próbie zaproszenia do "Debaty Dnia" potwierdziła Agnieszka Gozdyra.

"Potwierdzam, że wczoraj staraliśmy się o zaproszenie p. Natalii Jabłońskiej do "Debaty Dnia", by porozmawiać o jej wypowiedziach, jednak sztab Konfederacji nie był chętny do współpracy w tej sprawie" - podała.

Potwierdzam, że wczoraj staraliśmy się o zaproszenie p. @JablonskaN do #DEBATADNIA, by porozmawiać o jej wypowiedziach, jednak sztab Konfederacji nie był chętny do współpracy w tej sprawie. https://t.co/csNwmywtZe — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) August 25, 2023

