- Zmarło łącznie siedem osób zakażonych legionellą, czterech mężczyzn i trzy kobiety - przekazał na antenie Polsat News Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny.

Zmarli mieli od 63 do 95 lat. Zakażonych jest obecnie 76 osób. Jeden pacjent został wyleczony.

ZOBACZ: Legionella pneumophila na Podkarpaciu. Prezydent Rzeszowa apeluje

Jak podkreślił Krzysztof Saczka, zmarłe osoby były obciążone przewlekłymi chorobami, zwłaszcza onkologicznymi i kardiologicznymi, z bardzo obniżoną odpornością.

W poniedziałek wyniki próbek wody

Więcej informacji na temat ognisk bakterii może pojawić się w poniedziałek, bo wtedy mają być znane pierwsze wyniki badań wody.

- Będziemy wiedzieli, jaki mamy stan wodociągów. Kluczem jest tutaj poszukiwanie źródła zakażeń - powiedział ekspert.

WIDEO: Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka w Polsat News

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- To zagrożenie jest wciąż realne, jest realne zawsze, gdy mamy wysokie temperatury. Ta bakteria występuje dość powszechnie, w ok. 70 proc. wodociągów. W zasadzie jest ona dla nas na co dzień niegroźna. Groźna jest w momencie dużego namnożenia się i szczególnie dla osób z obniżoną odpornością - dodał.

Legionella na Podkarpaciu

W zeszły piątek w Rzeszowie odnotowano ognisko zakażenia bakterią Legionella pneumophila. Tamtejszy sanepid wszczął wówczas dochodzenie epidemiologiczne.

W nocy ze środy na czwartek w Rzeszowie trwało posiedzenie sztabu kryzysowego. "Ustalono strategię dalszych działań zmierzających do wygaszenia ogniska choroby, niezbędnych do natychmiastowego podjęcia przez właściwe organy" - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Ponadto tamtejszy urząd miasta zaplanował dezynfekcję miejskich wodociągów.

ZOBACZ: 71 przypadków legionellozy w Rzeszowie. Jak się chronić?

Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, zapowiedział, że w weekend w mieście dojdzie do dezynfekcji miejskich wodociągów. Zaapelował także do mieszkańców, by przegotowywali wodę przed wypiciem.

Wciąż nie wiadomo, co jest źródłem zakażenia. Wszyscy hospitalizowani zgłosili się po pomoc z podobnymi objawami, tj. wysoką gorączką, złym samopoczuciem i dusznościami.

O tym, jak się chronić przed zakażeniem, polsatnews.pl informował w porannym tekście.

WIDEO: Zbigniew Parafianowicz: "Prigożyn już raz zginął. Trzeba poczekać na dowód" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/kg/polsatnews.pl