Donald Trump stawił się w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu w areszcie hrabstwa Fulton w Atlancie, by zostać formalnie zatrzymany. Ma to związek z próbą odwrócenia wyniku przegranych przez niego wyborów w 2020 roku. Były prezydent USA pozostanie na wolności, ponieważ wpłacił 200 tys. dolarów kaucji. Co ciekawe, po wyjściu z aresztu Trump ponownie stwierdził, że wybory zostały sfałszowane.