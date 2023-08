Dr Michelle Thaller pracuje w NASA Goddard Space Flight Center. Jak powiedziała The Sun Thaller, ma pewność, że na którejś z innych planet istnieje życie.



- Zdecydowanie uważam, że na innej planecie znajdziemy życie - powiedziała brytyjskiemu tabloidowi.



Według Thaller ludzka cywilizacja znajduje się stosunkowo blisko życia pozaziemskiego, ale nie ma 100-proc. dowodów, że jego ślady mogą zostać znalezione w Układzie Słonecznym.

Uczona twierdzi, że niektóre substancje chemiczne występująca Marsie, na Ziemi zostałyby uznane jako efekt istniejącego życia.

- Pytanie jak dobrze rozumiemy Marsa i czy nie jesteśmy przez coś oszukiwani - powiedziała Michelle Thaller.

Możliwe, że na Wenus występują bakterie

Thaller wskazała kilka planet w Układzie Słonecznym, na których mogą występować ślady życia.

- Widzimy możliwe ślady życia w atmosferze Wenus. Być może pod lodem księżyców Jupitera i Saturna - powiedziała. Jej zdaniem w Układzie Słonecznym poza Ziemią mogą występować proste organizmy.



Według niej najbardziej prawdopodobne jest, że życie występuje na Wenus.

- Nigdy nie myślałam o Wenus, ale obecnie widzimy w jej atmosferze coś, co wygląda jakby zostało wyprodukowane przez bakterie - powiedziała cytowana przez The Sun Thaller.



Jej zdaniem to tylko kwestia czasu, kiedy ludzie zdobędą ostateczne potwierdzenie istnienia życia poza Ziemią. Jak podkreśliła, na razie takiego dowodu nie ma.

Do życia potrzebna jest woda, Wenus jest zbyt gorąca

Opinie dr Thaller nie spodobały się profesorowi Dominikowi Papineau, astrobiologowi z University College of London. Jak wskazał w rozmowie z Daily Mail, do istnienia życia niezbędna jest woda i to jej ślady mogą potencjalnie wskazać na istnienie życia na innych planetach.



- Aby zachodziły reakcje chemiczne związane z życiem, niezbędna jest woda w stanie ciekłym. W związku z tym, aby znaleźć życie pozaziemskie, musimy znaleźć ciekłą wodę, a znalezienie pozaziemskich skamieniałości wymaga poszukiwania skał osadowych, które w przeszłości były związane z ciekłą wodą - powiedział naukowiec.



- Hipoteza o życiu na Wenus jest dziś trudna do realistycznej oceny, ponieważ jej powierzchnia jest zbyt gorąca. Jednak Wenus mogła mieć ciekłą wodę w przeszłości - dodał.



Przypomniał jednak, że Wenus przez ostatnich kilkaset milionów lat była pokryta aktywnymi wulkanami. Jego zdaniem, bardziej prawdopodobne jest znalezienie ewentualnych śladów życia na Marsie i lodowych księżycach zewnętrznego Układu Słonecznego.



- To dlatego, że na tych ciałach planetarnych występuje woda w stanie ciekłym, w tym w lodzie na marsjańskim biegunie południowym. Mars i lodowe księżyce mają również zapis geologiczny, który może zachować skamieniałości - powiedział cytowany przez gazetę Daily Mail naukowiec.

