Czesław Mroczek gościem w programie "Graffiti"

- Obywatele mają prawo zobaczyć, jak rząd wykonuje te środki - mówił o organizacji defilad wojskowych. - Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z piknikami., defiladami, paradni, które wikłają wojsko do bieżącej polityki - tłumaczył.

Mroczek nawiązał do ostatniego przemówienia szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Na tle żołnierzy dokonał haniebnego ataku na przedstawicieli opozycji. To narusza konstytucyjne - stwierdzi i ocenił, ze doszło "do nawoływania do zwalczania szefa opozycji". Przy tej okazji zadeklarował: przywrócimy apolityczność wojska. - Wojska jest fundamentem państwa, nie może być zapisywane do żadnej partii politycznej - podkreślił.

- Sprzęt z tych zakupów będzie w Polsce dopiero za kilka lat, a nie teraz kiedy jest potrzebny. Rząd PiS zmarnował sześć z ośmiu lat - stwierdził. Dodał, że najpierw były szef MON Antonii Macierewicz "wstrzymał wszystkie ważne zakupy dla sił zbrojnych". - Nie mamy śmigłowców, dronów, artylerii rakietowej - wymieniał.

- Minister Błaszczak został wybudzony z letargu hukiem rosyjskich armat na Ukrainie - stwierdził.

- Wszystkie partie opozycyjne poparły radykalne zwiększenie nakładów na obronę narodową. Te pieniądze są źle wydawane - mówił.

- Popieramy wymianę sprzętu na nowoczesny i skuteczny, ale jest to robione chaotycznie - ocenił.

Mroczek przypomniał, że pieniądze na armię zaciągane są w bankach komercyjnych. - Zaciąga (Błaszczak - red.) wysoko oprocentowane kredyty na sprzęt, który w części może być produkowany w Polsce - dodał i ocenił, że to jest działanie "nasz szkodę polskich finansów i gospodarki".

Prowadzący przytoczył zapowiedź prezydenta Andrzeja Dudy o "zamianie systemu dowodzenia, powstaniu dowództwa sił połączonych i odtworzenie dowództw rodzajów sił zbrojnych". - Rząd zapowiadał zmianę, odejście od reform, które w tej sprawie wprowadziliśmy. Nie dokonał tych zmian przez osiem lat, teraz prezydent je zapowiada. Jesteśmy gotowi do dyskusji na ten temat - zadeklarował Mroczek.

Wcześniejsze odcinki programu "Graffiti" możesz zobaczyć TUTAJ.

WIDEO: Dyskusja w "Debacie Wyborczej" na temat pytań referendalnych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/polsatnews.pl