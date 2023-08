Zatwierdziłem trzy umowy z Polską Grupą Zbrojeniową (PZG) na nowe pojazdy dla Wojska Polskiego: ciężkie bojowe wozy piechoty, nowe kołowe transportery opancerzone i lekkie pojazdy rozpoznawcze - przekazał w poniedziałek rano szef MON Mariusz Błaszczak. W sumie do armii ma trafić ponad 1000 nowych pojazdów.

- Zadaniem rządu RP jest zapewnienie bezpieczeństwa Polski. Wojsko Polskie musi być bardzo dobrze wyposażone i modernizowane - mówił w poniedziałek Błaszczak przy okazji podpisania umów z Polską Grupą Zbrojeniową.

Resort poinformował, że każda z umów oparta będzie o potencjał narodowego przemysłu obronnego z wiodącą rolą PGZ. "Umowy to także silny impuls gospodarczy ułatwiający dalszy rozwój polskiej zbrojeniówki" - czytamy na Twitterze.

Do armii trafi ponad 1 tys. pojazdów

Pierwszy dokument dotyczy opracowania ciężkiego bojowego wozu piechoty (CBWP). Pojazd będzie oparty na elementach konstrukcji haubicy samobieżnej Krab/K9. "CBWP uzbrojony będzie w Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW" - czytamy.

Jego przeznaczeniem będzie bezpośrednie wsparcie dla wojsk pancernych. - Pozyskamy 700 sztuk ciężkiego bojowego wozu piechoty - zadeklarował minister.

Druga umowa dotyczy opracowania kołowego transportera opancerzonego w wersji bojowej, który początkowo będzie stanowił uzupełnienie, a docelowo zastąpi Rosomaki.

- Kiedy popatrzymy historycznie ta licencja wzmocniła Wojsko Polskie. Rosomaki to dobry produkt, ale ta licencja nie należała do najlepszych. Są pewne ograniczenia jeżeli chodzi o możliwości rozwoju tego produktu. Korzystamy z dotychczasowej wersji KTO, zamówiliśmy kilkadziesiąt, niebawem zamówimy kolejne. Mimo to, podjęliśmy wyzwanie dotyczące opracowania nowej wersji tego wozu – wyjaśnił minister Błaszczak.

Zapowiedział, że będzie to "hit eksportowy". Poprzednia licencja ograniczała możliwości eksportowe, nowa likwiduje te bariery. - Zaspokajamy potrzeby Wojska Polskiego, ale chcemy, by te produkty mogły być też eksportowane, bo cieszą się zainteresowaniem naszych sojuszników – podkreślił

Efektem trzeciego kontrakty ma być powstanie lekkiego pojazdu rozpoznawczego dla pododdziałów rozpoznania w wojskach pancerno-zmechanizowanych. Błaszczak przekazał, że do armii trafi niemal 400 sztuk tych pojazdów.

ap/polsatnews.pl