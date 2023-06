Pierwsze czołgi Abrams przyjechały do Polski. Stany Zjednoczone przekazały pierwszych 14 czołgów, o czym poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. - To ważny dzień we współpracy polsko-amerykańskiej - podkreślił podczas swojego przemówienia w Szczecinie.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował o dostarczeniu przez Stany Zjednoczone pierwszych czołgów Abrams.



- To ważny dzień w historii wojska polskiego, to ważny dzień w historii współpracy polsko-amerykańskiej. Bardzo dziękuję za to, że w tak krótkim czasie osiągnęliśmy tak wiele - powiedział podczas swojego przemówienia.



Jak podaje MON, dostawa czołgów Abrams jest realizowana na mocy ustawy z 4 stycznia i dotyczy 116 egzemplarzy czołgów Abrams. Dodatkowo dotyczy wozów zabezpieczenia technicznego, mostów towarzyszących, wozów dowodzenia, a także warsztatów na podwoziu pojazdów HMMWV.



Pierwsze czołgi Abrams w Polsce

W swoim przemówieniu minister zaznaczał, że sprowadzenie czołgów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa Polski.



- Mamy świadomość tego, co dzieje się w Ukrainie. Wspieramy ten kraj, ale przede wszystkim jesteśmy skoncentrowani na wzmocnieniu Wojska Polskiego. Do tego właśnie doprowadziliśmy z naszym amerykańskim partnerem - stwierdził.

Błaszczak podkreślił, że część żołnierzy zakończyła już szkolenie na tych czołgach dzięki zorganizowanej Akademii Abrams. Minister stwierdził, że sprzęt będzie stanowił "zaporę nie do przebicia", a także zamknie Bramę Brzeską i odstraszy agresora, by ten nie wtargnął na terytorium Polski.



- To inne podejście niż to, które było do 2015 roku. Ówcześni rządzący likwidowali jednostki wojskowe na wschód od Wisły. Od 2015 roku przyjęliśmy zasadę, że żaden skrawek polskiej ziemi nie może być oddany nieprzyjacielowi - podkreślił.

W tym roku do pierwszych 14 czołgów mają dołączyć jeszcze dwie kompanie Abramsów. W następnym roku ma zostać wysłany cały batalion. Minister podkreślał, że dostarczone czołgi są najlepszymi na świecie, a Polska jest pierwszym krajem, za wyjątkiem USA, która będzie posiadać Abramsy w ich najnowszej wersji. Pierwsza dostawa najnowocześniejszego sprzętu ma odbyć się w następnym roku.



Błaszczak przekazał też, że czołgi będą serwisowane w Poznaniu. Uważa, że otwiera się szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. - PiS konsekwentnie wzmacnia Wojsko Polskie - dodał.

