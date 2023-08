Niektóre koty świetnie czują się jako „kanapowce” i nie są szczególnie zainteresowane tym, co dzieje się na zewnątrz (może z wyjątkiem obserwowania ptaków z okna czy balkonu). Czasami zdarza się jednak, że kot ucieka podczas chwili nieuwagi właściciela – np. wymykając się przez uchylone drzwi, gdy ktoś wchodzi do domu.

Dlaczego koty uciekają z domu?

Każda taka ucieczka to ogromny stres dla opiekuna, a także ryzyko wypadku lub nawet śmierci pupila. Dowiedz się, dlaczego koty uciekają z domu i jak można temu zapobiegać.

Koty mają potrzebę włóczęgi i kontrolowania własnego terytorium poprzez oznaczanie go feromonami. Są również inteligentne i ciekawskie. Dlatego czasami kot ucieka nawet jeśli nigdy wcześniej nie wychodził z domu. Niestety, czworonożni dezerterzy nie zawsze wracają do domu w jednym kawałku. Dlatego warto dowiedzieć się, dlaczego koty uciekają z domu, aby móc zapobiec groźnym eskapadom.

Dlaczego koty uciekają? Do najczęstszych przyczyn należą:

ruja u kotek – kotki w rui „nawołują” partnerów, co może wywabiać kierowane instynktem kocury z domu;

chęć obcowania z innymi ludźmi – niekiedy wychodzące koty „zaprzyjaźniają się” z innymi ludźmi (np. sąsiadami) i mogą przebywać u nich nawet przez kilka dni jednocześnie;

odwiedziny w dawnym miejscu zamieszkania – koty nie lubią przeprowadzek, co wiąże się z utratą rewiru; dlatego niejednokrotnie mogą uciekać z nowego miejsca zamieszkania do starego;

ciekawość – czasami czworonogami kieruje natomiast zwykła ciekawość, która każe im eksplorować tereny poza domem.

Czy koty zawsze same wracają do domu?

Wiesz już, czemu koty uciekają z domu. Zwykle owe eskapady nie trwają długo. Kot może samodzielnie wrócić do domu po kilku godzinach lub kilku dniach. Jeśli po drodze nie stanie mu się nic złego, ani sam nie „wybierze sobie” nowych opiekunów, zwykle bez problemu znajdzie drogę powrotną do domu. Niestety na zewnątrz czeka na koty domowe wiele niebezpieczeństw, dlatego warto wiedzieć, jak zapobiegać ucieczkom.

Kot ucieka z domu? Sprawdź, jak temu zapobiec

Istnieje kilka sposobów na zapobieganie ucieczkom kotów. Pierwszy to kastracja, która niweluje potrzebę przedłużenia gatunku i sprawia, że pupil nie będzie czuł się skuszony ewentualnymi nawoływaniami kotek w rui. Druga to przyzwyczajenie kota do życia w mieszkaniu. Tzw. koty wychodzące według niektórych są szczęśliwsze, ale czyha na nie wiele niebezpieczeństw. Ponadto same stanowią zagrożenie dla ekosystemu, polując na małe zwierzęta. Trzecim sposobem na ograniczenie ucieczek jest zbudowanie silnej więzi z kotem i regularna dbałość o jego potrzeby. Jeśli będzie czuł się dobrze w domu, istnieje mniejsze ryzyko, że zapragnie szukać przygód.

red/ Polsatnews.pl