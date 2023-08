Kiedy przycinać czereśnie? Niezbędnik sadownika

Przycinanie drzew owocowych jest czynnością, którą należy wykonywać regularnie. Zabieg służy przede wszystkim pobudzeniu rośliny do wzrostu, a także zwiększeniu jej plonu. Kiedy najlepiej przycinać czereśnie? W jaki sposób usunąć zbędne pędy? W poniższym artykule odpowiemy nie tylko na te, ale też na szereg innych pytań dotyczących powyższego zagadnienia.

Przycinanie czereśni – dlaczego należy je wykonywać?

Czereśnie, tak samo jak wszystkie inne drzewa, przycinamy w bardzo konkretnym celu. Jak już zostało wcześniej wspomniane, przede wszystkim zabieg ten ma na celu usunięcie starych gałęzi, aby dać roślinie miejsce na wypuszczenie nowych.



Równie popularnym celem, który przyświeca przycinaniu jest zwiększenie plonu. Nie oznacza to jednak, że zabiegowi cięcia drzewa owocowego poddajemy tylko i wyłącznie stare drzewa – wykonuje się go także na młodych drzewkach w celu ich dokładnego ukształtowania.



Drzewo owocowe nie tylko musi być pobudzane do wzrostu, ale też należy zadbać o odpowiedni jego kształt. Trzeba także podkreślić, że nie bez znaczenia jest wiek gałęzi czereśni. Najbardziej obfity plon wydają bowiem te, które mają około 2-3 lat. To kolejny powód, dlaczego starsze gałęzie muszą zostać usunięte.

Kiedy przycina się czereśnie?

Kolejną, bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o przycinanie czereśni jest to, kiedy ten zabieg najlepiej wykonać. Z reguły cięcie czereśni wykonuje się latem, po zakończeniu owocowania drzewa. Najlepszym terminem w tym przypadku będzie koniec lipca lub początek sierpnia — zależnie od tego, jak długo czereśnia będzie rodzić owoce.



Sama pora cięcia czereśni to nie wszystko. Musimy także zadbać o to, aby panowały odpowiednie warunki atmosferyczne. Żadnych drzew owocowych nie przycina się w dni deszczowe. Najlepiej wybrać do tego celu dzień słoneczny i bezwietrzny. Dzięki temu unikniemy różnego rodzaju infekcji, które mogłyby się pojawić, gdyby rana po cięciu została zamoczona. Mowa tutaj przede wszystkim o patogenach grzybiczych.

Jak przyciąć czereśnie po posadzeniu? Najważniejszy jest wybór właściwej metody. Taki zabieg ma przede wszystkim doprowadzić do prawidłowego uformowania się drzewka. Czereśnia w odróżnieniu np. od jabłoni wypuszcza bardzo dużo bocznych gałęzi, dlatego, aby utrzymać prawidłowy kształt drzewa, należy regularnie je przycinać w taki sposób, aby zachowany został tzw. przewodnik.



Przestrzeganie tej zasady sprawi, że będziemy mogli cieszyć się pięknym i smukłym drzewkiem, które powinno rodzić wiele owoców w sezonie letnim.



Zadanie to jest dość czasochłonne, jednak z pewnością nam się opłaci — uzyskamy piękną i bardzo estetycznie wyglądającą koronę drzewa. Poza tym jej uformowanie w kolejnych latach będzie o wiele prostsze.

Wskazówki dotyczące przycinania czereśni

Oprócz odpowiedniej pory oraz warunków atmosferycznych trzeba także zadbać o właściwy sposób cięcia czereśni. Docelowo powinniśmy uzyskać kształt, który określany jest mianem „hiszpańskiego krzewu”. Najprościej rzecz ujmując, chodzi o to, aby przewodnik nie odstawał za bardzo od pozostałych konarów. Jak przycinać czereśnie, by osiągnąć taki efekt?



Najważniejsze jest usuwanie starych, z reguły rosnących za blisko ziemi, gałęzi. Również i te boczne, które za bardzo się rozrastają, należy skrócić w taki sposób, aby znajdowały się jak najbliżej korony — dzięki temu, po prawidłowo wykonanym cięciu, będą rosły ku górze.

Po stronie ciekawostek warto dopowiedzieć, że podczas przycinania czereśni, szczególnie tych starszych, możemy obniżyć wysokość drzewa

nawet o 4 m. Gałęzie skracamy nie bardziej, niż o ¾ ich długości. W przypadku młodych drzew, zwłaszcza jeśli są one słabo rozgałęzione, można zdecydować się na ich przycięcie o około 80-100 cm.



Jak widzisz, wskazówek związanych z prawidłowym przycinaniem czereśni jest dużo — nie jest to proste zadanie. Warto jednak dokładnie się z nimi zapoznać i wiedzieć, kiedy można przycinać czereśnie. Po opanowaniu tego zabiegu będziesz cieszyć się nie tylko pięknie prezentującym się drzewem, ale też obfitymi plonami.

red/ Polsatnews.pl