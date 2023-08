Decyzję o przyjęciu rezygnacji Adama Niedzielskiego ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Odejście to echa fali krytyki po wpisie szefa resortu zdrowia, gdzie podał imię i nazwisko lekarza z Poznania oraz grupy leków, które wypisał sobie medyk.

Na stanowisku ministerialnym Niedzielskiego ma zastąpić posłanka PiS i lekarka Katarzyna Sójka.

Nowa minister zdrowia w oświadczeniu majątkowym złożonym w kwietniu 2023 oświadczyła, że w banku ma zgromadzone 37 500 zł.

Z dokumentu wynika, że posłanka zarobiła w ostatnim roku z tytułu obowiązków parlamentarnych prawie 200 tys. złotych. Z czego 151 tys. zł to uposażenie poselskie, a 45 tys. zł pochodzi z diety.

Średnio miesięcznie posłanka zarobiła około 16 660 złotych. Wśród innych dochodów Katarzyna Sójka wymieniła 11 tys. zł z umowy-zlecenia.

Posłanka PiS wskazała, że ma dwie działki o powierzchni o powierzchni 0,2322 ha i 0,2441 ha. Każda z nich o wartości ok. 60 tys. zł.

Z oświadczenia wynika, że nowa minister zdrowia nie jest właścicielką mieszkania, domu ani żadnego pojazdu.

Nowa minister zdrowia wypowiadała się 24 razy na posiedzeniach Sejmu

Katarzyna Sójka jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości. Urodziła się w Ostrowie Wielkopolskim. Ma 37 lat.

W 2011 roku ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Jest lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych. Ukończyła także Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2013 r.) na wydziale leśnictwa, zdobywając tytuł inżyniera leśnictwa.

W 2018 roku zdobyła mandat radnego powiatu ostrzeszowskiego. W wyborach parlamentarnych startowała z okręgu wyborczego nr 36 z Kalisza z list Prawa i Sprawiedliwości. Zdobyła 15 860 głosów.

W parlamencie posłanka należy do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Podkomisji stałej do spraw jakości powietrza, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Podkomisji stałej do spraw rodziny oraz do Komisji Zdrowia.

W ciągu czterech lat kadencji Katarzyna Sójka 24 razy wypowiedziała się na posiedzeniach Sejmu oraz złożyła 25 interpelacji.

