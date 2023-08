Katarzyna Sójka to posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Polityk jest lekarką, specjalistą chorób wewnętrznych. W parlamencie należy między innymi do Komisji Zdrowia.

Katarzyna Sójka urodziła się w Ostrowie Wielkopolskim. Ma 37 lat.

W 2011 roku ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu na wydziale lekarskim. Jest lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych. Ukończyła także Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2013 r.) na wydziale leśnictwa, zdobywając tytuł inżyniera leśnictwa.

Jako lekarka pracuje w szpitalach w Ostrowie Wielkopolskim i Kępnie oraz w przychodniach w Mikstacie i Ostrzeszowie.

Ma troje dzieci.

Katarzyna Sójka - aktywność polityczna

W 2018 roku zdobyła mandat radnego powiatu ostrzeszowskiego. W wyborach parlamentarnych startowała z okręgu wyborczego nr 36 z Kalisza z list Prawa i Sprawiedliwości. Zdobyła 15860 głosów.

ZOBACZ: Posłanka PiS: Samodzielna aborcja farmakologiczna w Polsce nie jest karalna

W parlamencie posłanka należy do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Podkomisji stałej do spraw jakości powietrza, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Podkomisji stałej do spraw rodziny oraz do Komisji Zdrowia.

O posłance było głośno w czerwcu, kiedy w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News komentowała sprawę śmierci 33-latki w Nowym Targu.

ZOBACZ: Śmierć ciężarnej 33-latki. Posłanka PiS: Kobiety niestety umierały, umierają i będą umierać

- Drogie Polki dzisiaj żadna Polka nie jest zagrożona sytuacją, o której mówi opozycja. Każda Polka ma prawo do aborcji w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia swojego. Kobiety niestety umierały, umierają i umierać będą, bo to się zdarza. Błędy lekarskie niestety były, są i będą, bo też niestety się zdarza. Kobiety ciężarne umierały w tym roku, w tamtym roku, ale też umierały w 2010 roku, w 2008 roku. GUS podaje, że w 2008 umarło 19 kobiet w ciąży. W ubiegłym roku było to siedem kobiet - tłumaczyła.

Katarzyna Sójka ministrem zdrowia

8 sierpnia premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zaproponował posłance Sójce funkcję ministra zdrowia. Miałaby zastąpić na tym stanowisku Adama Niedzielskiego, który podał się do dymisji.

Zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje prezydent na wniosek szefa rządu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeszcze we wtorek złoży stosowny wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy.

