- Ten rym jest prosty, tak jak proste jest nasze wspólne przesłanie: Października piętnastego pogonimy Kaczyńskiego - mówił Donald Tusk podczas wiecu partyjnego w Legionowie (woj. mazowieckie).

W ten sposób lider Platformy Obywatelskiej odniósł się do wiadomości o wyznaczeniu terminu wyborów parlamentarnych. Prezydent Andrzej Duda we wtorek na swoich mediach społecznościowych potwierdził nieoficjalną dotąd informację o 15 października jako dacie tegorocznych wyborów.

Tusk przekonywał mieszkańców Legionowa do wzięcia udziału w wyborach nowej władzy:

- Pomóżcie mi wlać w dusze serca wszystkich Polek i Polaków wiarę, siłę, przekonanie, że pójdziemy 15 października po to, żeby Polska już więcej nie oglądała tych twarzy, tych uśmiechów pełnych pogardy, tej nienawiści do ludzi, tego lekceważenia naszych praw - mówił polityk opozycji krytykując rządy Zjednoczonej Prawicy.

Tusk o dymisji Niedzielskiego: "Boją się autentycznego gniewu ludu"

Tusk skomentował również decyzję o odwołaniu z funkcji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który według niego "stał się najbardziej czytelnym symbolem systemu, który PiS i prezes Jarosław Kaczyński budują od wielu lat".

Przewodniczący PO mówił o kapitulacji rządów PiS, która objawia się m.in. w dymisji ministra zdrowia - Niedzielski dziś a reszta w październiku! Do widzenia! - zapowiedział Tusk.

Szef PO mówił o opatrzności i zrządzeniu losu, która doprowadziło do odwołania ministra. Według Tuska, do tego ruchu zmusiła PiS jego wizyta w Legionowie:

- To znaczy, że mamy siłę sprawdzą, jeszcze zanim doszło do wyborów (...) boją się was, boją się prawdy, boją się autentycznego gniewu ludu - mówił do zgromadzonych ludzi.

Zmiany w resorcie zdrowia. Tusk o nowej minister

Tusk publicznie skrytykował zachowanie Niedzielskiego, który we wpisie ujawnił dane osobowe lekarza z Poznania i nazwy grupy leków, które wypisał sobie medyk. - Minister Niedzielski publicznie ujawnił dane publicznie człowieka, który miał odwagę przeciwstawić się jego propagandzie, miał odwagę przeciwstawić się jego fatalnym decyzjom, które doprowadziły do tego, że ludzie cierpiący nie mogą dostać leków kojących ból (...) ujawnił, na co on bierze leki - przekonywał polityk opozycji.

Na wiecu przewodniczący PO równie krytycznie ocenił wybór nowej minister zdrowia, Katarzyny Sójki, lekarz i specjalistki w dziedzinie chorób wewnętrznych. Przywołał słowa posłanki PiS, która w czerwcu wypowiadała się w kontekście śmierci 33-letniej kobiety w ciąży w szpitalu w Nowym Targ:

- To ona powiedziała w studiu telewizyjnym, w czerwcu: Kobiety umierały, umierają i będą umierać. To jest ich program. To oni ją wyznaczyli na minister zdrowia - mówił Donald Tusk. Chodzi o słowa posłanki, które padły w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News w czerwcu.

"Panie D. Tusk, po co Panu te manipulacje wyciętymi z kontekstu słowami? To Pan bezpardonowo wykorzystuje tragedie kobiet do swojej kampanii wyborczej. Nie jest to postawa godna mężczyzny. #DobroPacjentów zamiast politycznej nienawiści. #DobroPacjentów zamiast uderzania w przeciwnika łomem. #DobroPacjentów zamiast ich wykorzystywania do politycznej wojny" - napisała na Twitterze kandydatka na ministra zdrowia Katarzyna Sójka.

