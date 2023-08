Podjąłem decyzję o przyjęciu rezygnacji ministra Adama Niedzielskiego - przekazał we wtorek po południu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ogłosił, że nową szefową resortu zdrowia ma zostać Katarzyna Sójka.

"Chcę podziękować panu ministrowi Adamowi Niedzielskiemu za podjęcie się tej funkcji, kiedy to wybuchła światowa pandemia i pojawiły się nowe dodatkowe zadania" - podkreślono w komunikacie Kancelarii Premiera w serwisie X, czyli dawniej Twitterze.

Premier @MorawieckiM podczas oświadczenia dla mediów w #KPRM: Chcę podziękować panu ministrowi @MZ_GOV_PL @a_niedzielski za podjęcie się tej funkcji, kiedy to wybuchła światowa pandemia i pojawiły się nowe dodatkowe zadania. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 8, 2023

Adam Niedzielski odwołany. Wymowny komentarz Donalda Tuska

Na dymisję ministra zdrowia zareagował od razu przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. "Niedzielski dziś, reszta w październiku" - napisał w serwisie X (dawniej Twitterze).

Niedzielski dziś. Reszta w październiku. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 8, 2023

"Tak będzie" - odpowiedział mu poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

Dymisja Adama Niedzielskiego. Patryk Jaki: Dobra decyzja

Z zadowoleniem decyzję premiera przyjął także m.in. europoseł PiS Patryk Jaki. "Wreszcie, Adam Niedzielski zdymisjonowany" - stwierdził polityk obozu rządzącego w mediach społecznościowych. Jaki skrytykował przy okazji m.in. "niemądre lockdowny, politykę covidową i ostatnie popisy" Adama Niedzielskiego.

"Dobra decyzja!" - podsumował europoseł.

Wreszcie A.Niedzielski zdymisjonowany. Wszystkie te jego niemądre lockdowny, polityka COVID-owa i ostatnie popisy.

Dobra decyzja! — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) August 8, 2023

Na nieoczekiwane słowa polityka PiS odpowiedziała Anna Maria Żukowska z Lewicy. "Czy to słowa polityka opozycji?" - zaczęła zastanawiać się posłanka.

Czy to wpis polityka opozycji? https://t.co/lzSbWehgEG — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ #Lewica 🇵🇱🏳️‍🌈🇺🇦 (@AM_Zukowska) August 8, 2023

Szymon Hołownia: Kariera nowej minister potrwa 68 dni

Lider Polski 2050 Szymon Hołowni napisał z kolei, że "kariera nowej minister potrwa 68 dni, krócej niż pacjenci w jej rodzinnym Ostrowie czekają na wizytę u neurologa, kardiologa, czy na rezonans".

"Niby krótko, ale jednak po 8 latach PiS - cała wieczność" - ocenił.

Kariera nowej minister potrwa 68 dni, krócej niż pacjenci w jej rodzinnym Ostrowie czekają na wizytę u neurologa, kardiologa, czy na rezonans. Niby krótko, ale jednak po 8 latach PiS - cała wieczność. — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) August 8, 2023

Z Szymonem Hołownią zgodził się jego koalicjant z Trzeciej Drogi, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. "System zdrowia jest w zapaści i jedna, słuszna dymisja tego nie zmieni. Cały ten rząd należy zdymisjonować już 15 października" - podkreślił polityk.

Po 8 latach rządów @pisorgpl system zdrowia jest w zapaści i jedna, słuszna dymisja tego nie zmieni. Cały ten rząd należy zdymisjonować już 15 października. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 8, 2023

Odwołanie Adama Niedzielskiego. "Rozliczymy ministra jednej choroby"

W ostrych słowach do sprawy odniósł się także jeden z liderów Konfederacji Grzegorz Braun. Poseł ocenił, że dymisja Adama Niedzielskiego to "za mało".

"Konfederacja rozliczy ministra jednej choroby!" - podkreślił polityk.

Konfederacja rozliczy ministra jednej choroby! Dymisja to za mało! https://t.co/DcESg06B35 — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) August 8, 2023

Krzysztof Bosak z tego samego ugrupowania stwierdził natomiast, że premier Mateusz Morawiecki dziękujący Niedzielskiemu "powinien podać się do dymisji razem z nim".

Morawiecki - dziękujący Niedzielskiemu - powinien podać się do dymisji razem z nim https://t.co/0Ry3EVhQqP — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) August 8, 2023

W tym samym tonie wypowiedziała się posłanka Konfederacji Anna Maria Siarkowska. Jej zdaniem Adam Niedzielski odpowiada za "błędną politykę covidową, dezorganizację systemu ochrony zdrowia, zamknięte przychodnie i szpitale, nadmiarowe zgony, zamknięte przedsiębiorstwa, szkoły i przedszkola, za zamknięte kościoły i place zabaw, zastraszanie ludzi i szczucie na osoby niezaszczepione. Za zamówienie milionów nikomu niepotrzebnych szczepionek, za których utylizację musieli zapłacić Polacy".

"To wszystko nie wydarzyłoby się jednak bez zgody i politycznego wsparcia Premiera Mateusza Morawieckiego. Morawiecki musi odejść!" - podkreśliła w serwisie X.

Minister Adam Niedzielski zdymisjonowany. Bardzo dobra decyzja. Niestety, o jakieś dwa lata za późno. To człowiek, który odpowiada za błędną politykę covidową, za dezorganizację systemu ochrony zdrowia, zamknięte przychodnie i szpitale, nadmiarowe zgony. Za zamknięte… — Anna Maria Siarkowska (@AnnaSiarkowska) August 8, 2023

Afera po wpisie Adama Niedzielskiego. Dr Piotr Pisula: Dobro pacjenta wygrało

Na antenie Polsat News do sprawy odniósł się także dr Piotr Pisula, którego dane ujawnił publicznie Adam Niedzielski. Były szef resortu zdrowia napisał w piątek w serwisie X, że "lekarz wystawił na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych".

- Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy w kontekście tego co się stało to to, że dziś stało coś dobrego dla polskiego pacjenta, dobro pacjenta wygrało - podkreślił lekarz w rozmowie z Polsat News.

Wideo: Dr Pisula odniósł się do dymisji Adama Niedzielskiego. "Wygrało dobro pacjenta"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Dr Pisula przypomniał, że złożył do Adama Niedzielskiego w tej sprawie wezwanie przedsądowe. - To jest wyciągnięcie ręki w trudnej sytuacji w którą pan Adam Niedzielski sam siebie wprowadził - podkreślił lekarz.

- Myślę że dosyć uczciwie i dosyć jasno skonstruowałem pismo. Połowa jego treści to próba zadośćuczynienia pacjentom cierpiącym, kiedy nie dało się wystawiać recept - zaznaczył dr Piotr Pisula.

ZOBACZ: Afera po wpisie Adama Niedzielskiego. Dr Piotr Pisula: Mogę utracić zaufanie wśród pacjentów

Lekarz stwierdził, że dymisja ministra "musiała się zdarzyć", a jej powodem były "odczucia polskich pacjentów". - Wydaje się, że osoba która stoi na czele systemu, który ma te dane wrażliwe chronić, który pracuje na tych danych po to żeby leczyć ludzi, im pomagać i jednocześnie dawać poczucie bezpieczeństwa łamie wszystkie zasady kilkoma zdaniami w portalu internetowym to jest przyczyna dymisji - ocenił.

- W tym ataku na mnie tak naprawdę wydarzyło bardzo dużo złego. To podważanie zaufania do całego systemu ochrony zdrowia, zasad bezpieczeństwa pacjenta, wzajemnego zaufania między lekarzami - podsumował dr Pisula.

WIDEO: Doktor Pisula obwinia ministra zdrowia. Andrusiewicz o "dwóch kłamstwach" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkm/dk/polsatnews.pl