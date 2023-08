Wraz z zarządzeniem przez prezydenta Andrzeja Dudę wyborów na 15 października opublikowano kalendarz wyborczy. To w nim określono, do kiedy należy zgłosić Państwowej Komisji Wyborczej utworzenie komitetu wyborczego. Z kalendarza wynika także, do kiedy należy zgłosić listę kandydatów. Kampania wyborcza zakończy się 13 października o godz. 24. Głosowanie odbędzie się 15 października w godz. 7-21.