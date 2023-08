Imiona dla psa – jak wybrać imię dla psa? 

Wybór imienia dla psa może się wydawać rzeczą trywialną, ale dla wielu osób jest to bardzo ważne. W końcu pies to również członek rodziny, a jego imię powinno odzwierciedlać jego unikalny charakter. Niektórzy podejmują tę decyzję spontanicznie, inni od dziecka mają wybrane ulubione imiona dla psa. Nie dotyczy to jednak wszystkich.

Masz problem z wymyśleniem idealnego imienia dla psa? Sprawdź kilka porad, dzięki którym stanie się to łatwiejsze!

Imiona dla psa – najlepiej krótkie i dźwięczne

Najlepsze imiona dla psów to takie, które nie są trudne do wymówienia, a jednocześnie są zrozumiałe dla czworonoga. Najczęściej wybiera się imiona mające jedną lub dwie sylaby. Przy dłuższych niewygodne jest chociażby przywoływanie pupila. Możesz oczywiście wybrać dla psa dowolnie długie imię, ale wówczas warto zadbać o to, by miało ono maksymalnie dwusylabowe zdrobnienie.

Warto również wiedzieć, że psy najlepiej reagują na słowa, które zawierają głoskę dźwięczną, czyli samogłoski (a, e, i, o, u, y) oraz głoski: [b], [d], [dz], [dź], [dż], [g], [j], [l,] [ł], [m], [n], [ń], [r], [w], [z], [ź], [ż]. Daje to naprawdę szerokie pole do popisu!

Imiona dla psów – zadbaj o to, aby nie przypominały komend

Wymyślając imiona dla psów, warto zadbać też o to, aby nie przypominały żadnych komend. Psy nie są w stanie rozróżnić podobnie brzmiących słów, co może powodować w przyszłości problemy ze szkoleniem i posłuszeństwem. Przykładowo „Zbój” za bardzo przypomina komendę „stój”, aby mógł być zakwalifikowany jako dobre imię dla psa.

Oryginalne imiona dla psa

Warto też zadbać o to, aby Twój pies nazywał się inaczej od wszystkich innych znanych Ci czworonogów. Oryginalne imiona dla psa mają wiele zalet. Po pierwsze, nadając pupilowi jedyne w swoim rodzaju imię, uzyskasz pewność, że podczas spaceru nie przywołasz przypadkowo jego kolegów. Azor, Max, Sonia czy Saba są tak często używane, że mogą często generować problemy. Oryginalne imię nie powinno być jednak wulgarne czy obraźliwe. Warto unikać również ludzkich imion, ponieważ niektórzy mogą uznać to za obraźliwe.

Oryginalne imiona dla psa często wymyślają się same. Mogą być związane z nietypowymi cechami wyglądu czworonoga lub jego charakterem czy temperamentem.

Ciekawe imiona dla psa – samica

Szukasz konkretnych propozycji na imiona dla psa? Samice najczęściej nazywa się imionami takimi jak: Saba, Nela, Luna, Figa, Mela, Pola czy Bunia. Właściciele suczek często wybierają też imiona o delikatnym brzmieniu, nierzadko zaczerpnięte z języka angielskiego i bajek Disneya (np. Bella, Elsa, Ariel, Daisy). Wcale nie musisz się jednak kierować tymi tendencjami.

Przykładowe imiona dla psa samca

Rocky, Maks, Tobi czy Nero to bardzo popularne imiona dla psa. Samca można jednak nazwać zdecydowanie bardziej oryginalnie. W tym przypadku również wiele osób kieruje się ulubionymi postaciami z filmów czy bajek. Inspiracji można szukać także w temperamencie pupila czy językach obcych.

Pamiętaj, że decyzja dotycząca wyboru imienia dla psa powinna być przemyślana. Pupil szybko przyzwyczaja się do słów, które słyszy, dlatego ewentualna zmiana imienia może być trudna.

red/ Polsatnews.pl