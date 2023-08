Jaki pies dla alergika – 8 psów dla alergików

To mit, że alergie dyskwalifikują z posiadania psa. Wielu alergików może z powodzeniem żyć pod jednym dachem z czworonogami należącymi do tzw. ras hipoalergicznych. Nie są one co prawda całkowicie pozbawione alergenów, ale wykazują znacznie mniejszą tendencję do wywoływania reakcji w postaci kataru, łzawienia oczu, dolegliwości skórnych czy problemów z oddychaniem.

Jaki pies dla alergika będzie odpowiedni?Przedstawiamy 8 najpopularniejszych ras!

Maltańczyk

Maltańczyk to dobra rasa psów dla alergików ze względu na jednowarstwową szatę (maltańczyki mają wyłącznie włos okrywowy, bez podszerstka). Psy tej rasy prawie w ogólne nie linieją, ale wymagają regularnej pielęgnacji, w tym kąpania i strzyżenia. Są niewielkie, łagodne, czułe i skore do zabawy.

Pudel

Pudle to również bardzo dobre psy dla alergików. Występują w kilku odmianach (dużej, średniej, miniaturowej i toy), w związku z tym mogą ważyć zarówno 30 kg, jak i zaledwie 2 kg. Mają gęstą i długą sierść, jednak nie linieją i zwykle nie wywołują reakcji alergicznych nawet u bardzo wrażliwych osób. Trzeba jednak pamiętać, że pudel to dość wymagająca rasa, która wymaga regularnego czesania, kąpieli i strzyżenia.

Shih tzu

Shih tzu to niewielka rasa psów dla alergików (dorosłe osobniki osiągają wagę do 8 kg). Cechuje się dużą skłonnością do zabawy i nieprzebranymi pokładami energii. Ma długie, stale rosnące włosy i gęsty podszerstek. Prawie nie linieje, dlatego zwykle nie wywołuje reakcji alergicznych. Podobnie jak inne długowłose rasy wymaga jednak starannej pielęgnacji.

Yorkshire terrier

Yorkshire terrier to bardzo popularna rasa psów dla alergików. Te niewielkie pieski (osiągające masę do 3 kg) mają długą i delikatną sierść, która wymaga częstego czesania, mycia i strzyżenia. Nie mają jednak podszerstka, co sprawia, że są dobrym wyborem dla osób z alergiami.

West highland terrier

Przedstawiciele tej rasy psów dla alergików zwykle mają białe umaszczenie i rzadko gubią sierść. Wymagają intensywnej pielęgnacji oraz dużych ilości zabawy, ponieważ są bardzo energiczne (pierwotnie były hodowane jako psy myśliwskie). West highland terrier nada się dla miłośników małych psów.

Basenji

Basenji to średniej wielkości psy dla alergików. Ta rasa nie jest bardzo popularna, ale jej przedstawicielom na pewno nie można odmówić uroku. Psy rasy basenji są niezależne, lubią długie spacery i bardzo dobrze poddają się konsekwentnemu, łagodnemu szkoleniu. Mają krótką, gładką, błyszczącą sierść, którą rzadko gubią i nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji.

Nagi pies peruwiański

Nagi pies peruwiański charakteryzuje się bardzo oryginalnym wyglądem i występuje w trzech rozmiarach osiągających od 9 kg do nawet 55 kg. Może być całkowicie lub częściowo pozbawiony sierści. Dzięki temu jest to dobra rasa psów dla alergików, u których alergię wywołuje właśnie sierść. Trzeba jednak wiedzieć, że skóra nagiego psa peruwiańskiego wymaga odpowiedniej pielęgnacji – w tym smarowania kremem z filtrem UV latem oraz ochrony przed zimnem zimą.

Sznaucer

Wszystkie odmiany sznaucerów (miniaturowa, standardowa, olbrzymia) nie linieją. W związku z typ sprawdzają się jako psy dla alergików. Są one towarzyskie, inteligentne, czujne i mogą stanowić wspaniałych towarzyszy całej rodziny. Ich sierść trzeba często czesać i przycinać.

Jaki pies dla alergika?

Powyżej znajdziesz kilka propozycji ras psów dla alergików – tzn. takich, które uczulają w znacznie mniejszym stopniu niż inne rasy. Należy jednak pamiętać, że nie ma ras całkowicie „hipoalergicznych”, ponieważ alergeny występują zarówno w sierści, jak i w naskórku. Rasę psa dla alergika warto wybrać na podstawie jej temperamentu oraz czasu, jaki jesteś w stanie poświęcić na jego pielęgnację, spacery, zabawę itp.

