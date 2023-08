Obroża czy szelki – co wybrać dla szczeniaka?

Nauka chodzenia na smyczy to niezwykle ważny punkt w szkoleniu każdego szczeniaka. Smycz należy jednak przymocować albo do obroży, albo do szelek. Szelki czy obroża – które z tych rozwiązań wybrać? To częsty dylemat wśród nowych właścicieli psów. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które pomogą Ci podjąć decyzję.