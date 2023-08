Mata do lizania dla psa – jaką wybrać, jak używać i dlaczego warto?

Jak działa mata do lizania dla psa?

Mata do lizania dla psa to płaskie akcesorium wykonane z silikonu lub gumy. Jej powierzchnia nie jest równa – wręcz przeciwnie, składa się z wielu wypustek i wgłębień. To właśnie w nich umieszcza się karmę lub smaczki, które są wyciągane lub wylizywane przez zwierzaka. Do stosowania w połączeniu z matą do lizania najlepiej sprawdzają się mokre produkty – najczęściej specjalne pasty.

Czym smarować matę do lizania dla psa? Wystarczy nanieść na nią pastę, mokrą karmę lub drobne smaczki. Istnieją także specjalne płatki do mieszania z olejami – najlepiej z łososia. Takie preparaty oblepiają wypustki płaskiego akcesorium, dzięki czemu zwierzak może wylizywać je, ćwicząc swój język.

Jak wybrać odpowiednią matę do lizania dla psa?

Wybierając matę do lizania dla psa, warto skupić się na takich czynnikach, jak:

wielkość – mata powinna być na tyle duża, by zwierzak mógł swobodnie lizać jej powierzchnię,

zastosowane materiały – nie mogą być toksyczne dla zwierzaków,

właściwości antypoślizgowe – maty wykonuje się z antypoślizgowych materiałów lub wyposaża w przyssawki, które zapobiegają przesuwaniu się produktu podczas lizania,

atwość czyszczenia – warto wybierać maty z materiałów, które można łatwo umyć z resztek jedzenia.

Dlaczego warto postawić na matę do lizania dla psa?

Maty do lizania dla psów mają wiele zalet. Najważniejsze korzyści płynące ze stosowania takich produktów to:

uwalnianie endorfin – maty są polecane w przypadku psów lękliwych. Wspierają bowiem wydzielanie endorfin, odpowiedzialnych za łagodzenie poziomu lęku,

dodatkowa aktywność w ciągu dnia – mata do lizania jest wymagającą zabawką. Aby wydobyć wszystkie przysmaki, zwierzak musi ustawiać głowę i język pod odpowiednim kątem. Taka zabawa często trwa nawet kilkadziesiąt minut, stanowiąc dodatkową aktywność, a także sposób na poradzenie sobie z silnym pobudzeniem,

socjalizacja – w przypadku szczeniąt mata do lizania może być sposobem na skuteczniejszą socjalizację. Warto zabierać ją w nowe miejsca, budują pozytywne skojarzenia u psa i minimalizując stres.

Mata do lizania dla psa to świetne zajęcie dla zwierzaka w sytuacji, gdy właściciel musi skupić się na własnych obowiązkach. Dzięki niej codzienna porcja smaczków staje się nie tylko nagrodą, lecz także swego rodzaju wyzwaniem.

