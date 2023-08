Jak obciąć psu pazury? Najlepsze porady 

Zbyt długie pazury u psów mogą powodować problemy z chodzeniem, ból i ogólny dyskomfort. W niektórych przypadkach psy same ścierają je o podłoże, tym samym dopasowując ich długość, natomiast gdy tak się nie dzieje to opiekun zobowiązany jest zadbać o ich ścięcie. Jak obciąć psu pazury nie powodując stresu u opiekuna i czworonoga?

Na zabieg pielęgnacyjny można umówić się do weterynarza, groomera lub przeprowadzić samemu. Dlaczego ważne jest wykonywanie tej czynności regularnie?

Obcinanie pazurów u psów - od czego zacząć?

Obcięcie pazurów nie jest skomplikowanym zadaniem, a z odpowiednim przygotowaniem i wiedzą z pewnością poradzi sobie z tym każdy opiekun czworonoga! Jak powinien przebiegać taki proces?



Zapoznanie z cążkami - pierwszym punktem zabiegu pielęgnacyjnego jest przyzwyczajenie psa do dotyku cążek. Zwierzę może być na początku zestresowane i niechętnie podawać łapę, dlatego na początku należy zadbać o zbudowanie pozytywnego skojarzenia. Wystarczy kilka sesji, podczas których opiekun pokazuje psu cążki i nagradza czworonoga smaczkiem za zachowanie spokoju.



Spokojny dotyk - gdy pies spokojnie patrzy na cążki, wącha je lub zupełnie nie reaguje można przejść do drugiego etapu, czyli dotykania urządzeniem łap. Za każde zetknięcie z przyrządem pies również powinien otrzymać nagrodę. Ten etap należy powtarzać do czasu, gdy dotyk cążek nie będzie wzbudzał w zwierzęciu żadnej reakcji.



Delikatne podcięcie - ostatnim etapem jest oczywiście podcięcie zbyt długich pazurów. Należy robić to bardzo ostrożnie, aby nie naruszyć macierzy i nie spowodować bólu u czworonoga. W przypadku jasnych pazurów sprawa jest nieco prostsza, ponieważ wyraźnie widać, w którym miejscu kończy się macierz i można skrócić paznokieć. Podczas podcinania ciemnych pazurów zabieg można ułatwić sobie latarką, świecąc pod osłonkę rogowatą. Wtedy różnica pomiędzy płytką do ścięcia i delikatnym wnętrzem będzie lepiej widoczna.

ZOBACZ: Najczęstsze choroby skóry u psa – co warto wiedzieć?

Obcinanie pazurów u psa – przydatne akcesoria

Do obcięcia pazurów psa nie nadają się takie nożyczki, jakich używają ludzie. Choć skrócenie osłonki rogowatej nie jest skomplikowanym zabiegiem, to wymaga przygotowania odpowiednich akcesoriów. Co warto przygotować przed obcięciem pazurów?



Cążki - najważniejszym przedmiotem są oczywiście odpowiednie cążki. Bez nich obcinanie pazurów raczej się nie uda. Dostępne w sklepach cążki są w różnych rozmiarach, dzięki czemu można dobrać je idealnie do wielkości psich pazurków.



Smaczki - jak obcinać psu pazury nie wywołując u niego paniki? Oczywiście przekonując go, że to świetne zajęcie, podczas którego otrzymuje nagrodę. Ulubione smaczki, wypełniony pastą kong, żwacz - nada się każdy rodzaj przysmaku, który będzie dla pupila atrakcyjny.



Kliker - jeśli pies nauczony jest sygnału nagrody to warto to wykorzystać. Klikera można używać zarówno podczas budowania pozytywnych skojarzeń z cążkami, jak i na późniejszych etapach.



Proszek tamujący krwawienie - nawet najbardziej doświadczonym opiekunom może zdarzyć się za mocne przycięcie pazura i uszkodzenie macierzy. W takiej sytuacji dobrze jest mieć pod ręką proszek, który zahamuje krwawienie.

Jak często obcinać psu pazury?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie - jak często obcinać psu pazury? Częstotliwość tego zabiegu zależy od wielu czynników, takich jak aktywność psa, rodzaj powierzchni, po której się porusza, szybkość wzrostu pazurów. Ogólna zasada brzmi: tak często, jak to konieczne i tak rzadko, jak to możliwe. Ale na pewno regularnie.



Skutkiem braku systematyczności w przeprowadzaniu zabiegu mogą być przerośnięte pazury. Ten defekt wymusza nienaturalną postawę i powoduje ból podczas chodzenia, a to może prowadzić to do zwyrodnienia stawów i kręgosłupa. Dlatego ważna jest systematyczność w przycinaniu pazurów, a jeśli opiekun nie jest w stanie przeprowadzać zabiegu sam, powinien korzystać z pomocy weterynarza.



red./Polsatnews.pl