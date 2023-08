Wychowanie psów – jak dobrze wychować psa? 

Jak dobrze wychować psa i stworzyć z nim stabilną więź?

Pierwsza zasada szkolenia psów

Niektóre z niepożądanych zachowań czworonogów mogą nie wynikać z ich "niegrzeczności" lub niewiedzy, lecz z biologicznych potrzeb. Opiekunowie często denerwują się, gdy ich pupil ciągnie na smyczy w nieznanym kierunku, pomimo, że od wielu miesięcy uczony jest, aby tak nie robić. Takie zachowanie może wynikać nie tylko z nieposłuszeństwa, ale z braku spełnienia potrzeby eksplorowania nowego terenu. Być może pupil ma w ciągu dnia za mało ruchu, odwiedza niewiele nowych miejsc, nie ma możliwości swobodnego węszenia.

Dlatego najważniejszym aspektem treningu z psem jest zadbanie, aby podstawowe potrzeby pupila zostały spełnione. Brak dłuższych spacerów, zabaw, kontaktu z opiekunem– każdy z tych czynników może wywoływać w zwierzęciu narastającą frustrację, która następnie będzie się przejawiała w jego zachowaniu. Wychowanie psów należy rozpocząć od sprawdzenia, czego potrzebują do spokoju, szczęścia i zapewniania im tego.

Jak wychować psa - metoda pozytywnego szkolenia

Metoda pozytywnego szkolenia opiera się na nagradzaniu zwierzęcia za dobre zachowania, a nie na karaniu za niepożądane. Opiekun buduje pozytywne wzmocnienia za pomocą smaczków lub zabawek. Pies otrzymuje nagrodę, gdy przejawia zachowania pożądane podczas treningu, dzięki czemu częściej i chętniej je powtarza. Ten rodzaj pracy nie tylko przynosi fantastyczne efekty i pozwala w pełni wychować i wytrenować pupila, ale również pomaga zbudować silną więź pomiędzy opiekunem i zwierzęciem. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod treningu, które często opierają się na przymusie i karach - pozytywne szkolenie jest formą zabawy i współpracy.



W pozytywnym szkoleniu psów stosuje się różne techniki, takie jak:

naprowadzanie,

wyłapywanie,

targetowanie,

kształtowanie.



Wszystkie one mają na celu skłonienie psa do wykonania pożądanego zachowania, które następnie jest nagradzane. Dzięki temu zwierzę chętnie podejmuje współpracę i z radością uczestniczy w treningu. Czworonóg świetnie się bawi i uczy, że współpraca z człowiekiem się opłaca. Wielu specjalistów uważa, że jest to najbardziej humanitarne i skuteczne podejście do szkolenia psów. W przeciwieństwie do metod awersyjnych, które często powodują stres i lęk u zwierzęcia, pozytywne szkolenie opiera się na budowaniu zaufania i poczucia bezpieczeństwa.



Pozytywne szkolenie, tak jak każde inne, jest procesem, który wymaga czasu i cierpliwości. Nie zawsze efekty są widoczne od razu, czasem potrzeba wielu miesięcy, aby w pełni wypracować dane zachowanie. Nie warto się jednak poddawać i irytować. Czas spędzany na treningu z psem z pewnością nie jest zmarnowany. Do szkolenia należy pochodzić z otwartym umysłem i pozytywnym nastawieniem. Każdy pies jest inny i to, co działa na jednego, może nie działać na innego. Dlatego kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do każdego pupila i dostosowanie metod szkolenia do jego potrzeb i charakteru. Kierując się takimi zasadami i będąc wytrwałym opiekunem, z pewnością uda się wychować psa zgodnie z oczekiwaniami.

