W. Buda o białoruskich śmigłowcach: Trudno oczekiwać, że nagle je zestrzelimy

Białoruskie śmigłowce naruszyły przestrzeń powietrzną Polski w okolicach Białowieży. Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych początkowo zaprzeczało, że doszło do takiego incydentu. Został on potwierdzony dopiero po 10 godzinach.

Do sprawy odniósł się w programie "Graffiti" w Polsat News minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

"Nie może być tak, że przestraszymy całą Polskę"

- Jedna sprawa to jest komunikacja społeczna, która nie straszy i nie czyni ferworu, a druga to jest działanie - powiedział.

- Była informacja i była wiedza o tym, że do takiej sytuacji doszło, ale też ciężko oczekiwać, że nagle zestrzelimy te helikoptery. One nie stanowiły jakiegoś poważnego zagrożenia. To był incydent, ale dobrze, że był on monitorowany i że nic złego się nie wydarzyło - podkreślił.

Minister Buda przyznał, że wojsko od samego początku wiedziało, co się stało, jednak nie informowało o tym, żeby nie wzbudzać paniki. Jak dodał komunikat o tym, że białoruskie śmigłowce wkroczyły na teren Polski mógł wywołać niepotrzebne emocje i strach.

- W takich sprawach jest potrzebna pewna wrażliwość i delikatność. Nie może być tak, że przestraszymy całą Polskę. To jest odpowiedzialne działanie - stwierdził.

- Wiedza na temat tego, co się stało była. Natomiast trzeba ją dozować tak, żeby nie wzbudzać większej paniki, niż wymaga tego sytuacja. Zagrożenie z tej sytuacji było niewielkie - powtórzył.

- W mojej ocenie wszystko zadziałało prawidłowo. Trudno oczekiwać, że mielibyśmy zestrzelać te śmigłowce nad głowami mieszkańców. To nie miałoby sensu. Nie możemy wywołać wojny z powodu dwóch helikopterów - dodał.

"Rosji zależy na tym, żeby robić z takich incydentów dymy"

Według niego takie sytuacje jak ta ze śmigłowcami, czy rakietą znalezioną pod Bydgoszczą, "mogą się zdarzać". Przypomniał, że na "wschodniej granicy Polski rozlokowanych są dziesiątki wojsk i sprzętu, który pozwala nam bronić granicy RP".

- Tylko trzeba podejmować działania adekwatne do sytuacji. Putinowi i Rosji zależy na tym, żeby z takich incydentów robić poważne dymy - powiedział.

- Opozycja z jednej strony mówi, że wagnerowcy stacjonujący na Białorusi nie stanowią żadnego zagrożenia, a dzisiaj krzyczą, że wlot dwóch nieuzbrojonych śmigłowców na terytorium Polski był wielkim zagrożeniem - przypomniał.

- Oni wykorzystują tę sytuację do własnych politycznych celów - dodał.

Minister przypomniał również zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który poinformował, że spotka się ws. białoruskich prowokacji z prezydentem Litwy Gitanasem Naasedą.

- Wszystkie warianty są na stole, żadne działanie nie jest wykluczone. Właśnie takie spotkania są potrzebne, żeby koordynować działania z naszymi sąsiadami - wyjaśnił.

