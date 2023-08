- Przyleciały od południa i nadleciały na Białowieżę. Jeden chyba desantowy, drugi szturmowy - relacjonuje mieszkaniec przygranicznej miejscowości. Dodaje, że na maszynach widać było "czerwone, białoruskie gwiazdy". Śmigłowce miały we wtorkowy poranek przelecieć nad samym centrum miejscowości, po czym wrócić na terytorium Białorusi.

Ministerstwo Obrony Narodowej mówi o prowokacji wymierzonej we wschodnią flankę NATO. Zaskakujące, szczególnie dla mieszkańców Białowieży, zdarzenie miało miejsce we wtorek. Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce.





Śmigłowce z czerwoną gwiazdą. Przeleciały nad dachami

Jak relacjonował reporter Polsat News, świadków, którzy widzieli białoruskie śmigłowce, jest bardzo wielu. - Mieszkańcy mówią, że przyleciały od południowej strony miasta i przeleciały nad samym centrum miejscowości, a później zawróciły i wróciły z powrotem na białoruską stronę - powiedział.

WIDEO: Białoruskie śmigłowce nad Białowieżą. Relacje mieszkańców

- Dwa helikoptery, od południa nadleciały nad Białowieżę. Jeden wersja była, podejrzewam desantową. Drugi szturmowy. Widać było na nim białoruską, czerwoną gwiazdę - powiedział jeden ze świadków.



- My się już do tego przyzwyczailiśmy, bo od dwóch lat widzimy tutaj nasze helikoptery. Teraz pierwszy raz widzieliśmy z gwiazdą - dodaje inny.



- Ja się dziwię, bo to przecież nasza przestrzeń - mówi seniorka. - Przecież to polska przestrzeń - dodaje.

Niektórym mieszkańcom udało się zrobić zdjęcia śmigłowców.

Polsat News Białoruskie śmigłowce nad Polską

Zdziwieni, smutni, przerażeni. Różne reakcje Białowieżan

Niektórzy przyznają, że nie są przestraszeni, ale byli mocno zdziwieni tym, co zobaczyli na niebie. Ekipa Polsat News trafiła także na bardzo wystraszonych mieszkańców.

- Mieszkanka ul. Południowej relacjonowała w rozmowie z nami, że dwa śmigłowce przeleciały niemal nad dachem jej domu. Mówi, że jest przerażona i boi się o swoje bezpieczeństwo. Martwi się także o to, do czego jeszcze może dojść w Białowieży - powiedział reporter.

Białoruskie śmigłowce nad Polską. Komunikat MON

Polskie Wojsko we wtorek zaprzeczało, że białoruskie śmigłowce wkroczyły w polską strefę powietrzną. Później jednak potwierdziły te informacje.

W związku z naruszeniem 🇵🇱 przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce, do Ministerstwa Spaw Zagranicznych RP w trybie natychmiastowym wezwana została Charge d’Affairs Ambasady Białorusi.



Więcej informacji ⤵️ https://t.co/qNkONXQNfY — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) August 1, 2023

Do sprawy odniosło się także białoruskie MON. Zdaniem resortu sprawa jest "naciągana".

"Oskarżenia o naruszenie granicy Polski przez śmigłowce Mi-24 i Mi-8 Sił Powietrznych i Wojsk Obrony Powietrznej Białorusi są naciągane i zostały postawione przez polskie kierownictwo wojskowo-polityczne w celu usprawiedliwienia gromadzenia sił i czyli blisko białoruskiej granicy" - czytamy w komunikacie.

WIDEO: Zbigniew Parafianowicz: Na ma mowy o żadnych "rajdach" wagnerowców na przesmyk suwalski

nb/dsk/polsatnews.pl