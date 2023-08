Czterej nielegalni migranci z Nigerii próbowali dostać się do Europy. Mężczyźni popełnili jednak pewien błąd. Zamiast na statek płynący na Stary Kontynent wsiedli na jednostkę, która zmierzała do Brazylii. Podróż z Afryki do Ameryki Południowej trwała 14 dni. Migranci cały rejs spędzili na sterze statku oraz w ciasnej przestrzeni nad nim.