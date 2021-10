Łódź została dostrzeżona przez samolot Seabird pozarządowej organizacji, patrolującej rejon środkowego akwenu Morza Śródziemnego.

Łódź dryfowana po morzu

Migranci, bez kamizelek ratunkowych, dryfowali, ponieważ silnik łodzi odmówił posłuszeństwa. Skierowany na miejsce przez samolot, statek zaopatrzeniowy Asso Ventinove przyjął migrantów na pokład niedaleko pola naftowego Bouri.

Nie wiadomo gdzie ostatecznie trafią bowiem kapitan poinformował, że oczekuje na instrukcje z centrum koordynacyjnego w Rzymie.

Dotychczas w tym roku ok. 44 tys. migrantów dotarło do wybrzeży Europy z Tunezji i Libii, często na nienadających się do żeglugi statkach i łodziach przemytników

Ok. połowa z nich trafiła na Lampedusę, włoską wyspę znajdującą się bliżej wybrzeży północnej Afryki niż Włoch.

