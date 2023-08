Książki o wychowaniu psów – trzy książki, które warto przeczytać 

Przed wprowadzeniem nowego, czworołapkowego przyjaciela do domu, warto zadbać o odpowiednią edukację. Przyjęcie psa wymaga odpowiedniego przygotowania przestrzeni, zakupu akcesoriów, podjęcia decyzji dotyczącej sposobu karmienia, a to jedynie początek ważnych decyzji czekających na opiekuna.

Nowy członek rodziny z pewnością nie będzie znał zasad panujących w domu i będzie wymagał cierpliwego przyjaciela, który go wszystkiego nauczy. Na szczęście jest wiele pozycji literackich, które pomogą przyszłym opiekunom. Które książki o wychowaniu psów warto mieć w swojej biblioteczce?

1. "Sygnały uspokajające" – Turid Rugaas

Cieniutka książka z 2009 roku może na pierwszy rzut oka nie wydawać się najbardziej atrakcyjną pozycją. W rzeczywistości jest to jednak bardzo dobra książka, z której skorzystają opiekunowie na każdym etapie wychowania psa. Jak wskazuje tytuł, poruszana jest w niej tematyka sygnałów uspokajających, które wysyłają psy. Jest to wiedza niezbędna do pełnego zrozumienia psiego języka. Jeśli opiekun uważa, że jego czworonożny przyjaciel nie umie mówić – powinien zdecydowanie sięgnąć po książkę!

Psia komunikacja pełna jest sygnałów, których poznanie znacznie ułatwia współpracę i życie ze zwierzakiem. Nie zawsze żywo merdający ogon jest zaproszeniem do zabawy, a polizanie po ręce oznaką miłości. Ta pozycja zdradza tajemnice psiego języka, zbliżając opiekuna z psem i umacniając ich relację. Najlepsza książka o wychowaniu psa to taka, która pozwala lepiej go zrozumieć.

2. "Szczeka, merda, mówi" – Piotr Wojtków i Zofia Zaniewska-Wojtków

"Szczeka, merda, mówi" to pozycja napisana przez dwóch behawiorystów i psich trenerów. Na 270 stronach dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym, zdradzają protipy przydatne podczas pracy z psem i pomagają lepiej zrozumieć zwierzę. Książka napisana została prostym językiem, a zawarta w niej wiedza ułatwia wychowanie psa na każdym etapie.



Opiekun dowie się z niej w jaki sposób budować wartościową relację z czworonogiem i jak lepiej zrozumieć swoje zwierzę. Książka kierowana jest do osób szukających pozycji poruszającej wiele tematów i wprowadzającej w behawior psa. Zdecydowanie na jej korzyść przemawia również piękne wydanie i grafiki, którymi została uzupełniona!

3. "Na psa urok. Proste rozwiązania trudnych problemów" – Magdalena Łęczycka-Mrzygłód

Nie ma jednej odpowiedni na pytanie, jak wychować psa. Książka Magdaleny Łęczyckiej-Mrzygłód jednak znacznie ułatwia ten proces. Tak jak sugeruje tytuł, książka przedstawia proste rozwiązania problemów, z którymi borykają się właściciele czworonogów. Autorka operuje zrozumiałym językiem, bez stosowania naukowych terminów i skomplikowanych zwrotów. W środku umieszczone zostały kody QR, które po zeskanowaniu smartfonem przenoszą do filmików instruktażowych. Czytelnik ma okazję zagłębić się w historię innych opiekunów i na ich przykładach nauczyć się, jak pracować ze swoim psem.

Pozycja została wydana w grubej, pięknej okładce, wzbogacona dodatkowymi zdjęciami w środku. Oprócz oczywistej wartości merytorycznej, książka jest również niezwykle przyjemna wizualnie.



W ostatnich latach wiedza na temat współpracy z psem znacznie się rozwinęła, w związku z czym pojawiło się wiele nowych książek. Każdy pies jest ma inny charakter i nie na wszystkie czworonogi zadziałają te same metody wychowawcze, dlatego warto sięgać po różną literaturę i znaleźć swój złoty środek do komunikacji z psem.

red/ Polsatnews.pl