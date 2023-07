W sobotę wieczorem rozpocznie się 32. Bieg Powstania Warszawskiego. Pierwsi biegacze ruszą z linii startu o godz. 20:30 - Wyjątkowa jest przede wszystkim atmosfera, jak na bieg i wydarzenie sportowe bardzo podniosła - opisała dyrektorka Biegu Powstania Warszawskiego Magdalena Skrocka.

- W tym roku znów na starcie spotkamy powstańców warszawskich, uczestników wydarzeń z 1944 roku. Przygotowane są też liczne animacje, chór będzie śpiewał na trasie piosenki powstańcze, będzie też grupa rekonstrukcyjna - podkreśliła przedstawicielka organizatorów.

32. Bieg Powstania Warszawskiego. Trasa nie jest przypadkowa

Uczestnicy będą rywalizować na dystansach 5 i 10 km. Trasa biegu nie jest przypadkowa. Sportowa rywalizacja ma motywy historyczne i historyczne miejsca Warszawy w tle. - Startujemy z placu Krasińskich, gdzie jest pomnik Powstania Warszawskiego. Meta również jest w szczególnym miejscu, na ulicy Konwiktorskiej. To tam w 1944 roku przebiegała linia frontu - podkreśliła Magdalena Skrocka.

Wideo: 32. edycja Biegu Powstania Warszawskiego. To oddanie hołdu powstańcom

- Tak naprawdę cała trasa, zarówno tego 5- jak i 10-kilometrowego biegu jest poprowadzona tymi rejonami, gdzie odbywały się walki w trakcie powstania - dodała dyrektor Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć".

W biegu można wziąć udział z dowolnego miejsca na świecie. - To druga edycja biegu wirtualnego. W zeszłym roku stwierdziliśmy, że mamy środek wakacji, nie wszyscy w tym terminie mogą przyjechać do Warszawy, a jest wiele osób w Polsce i poza nią, które chciałyby uczcić tę rocznicę - opisała dyrektor.

- Biegacze mogą biegać ze specjalną aplikacją, wgrywać swoje wyniki do naszego systemu. W tym roku w Biegu Powstania Warszawskiego zdalnie weźmie udział ponad 500 osób - wyjaśniła organizatorka.

Sportowa rywalizacja w hołdzie powstańcom. "Żeby to poczuć, trzeba tu być"

Inicjatywa to z jednej strony sportowa rywalizacja, a z drugiej pamięć historyczna i oddanie hołdu powstańcom warszawskim. - W ubiegłym roku - popandemicznym - bieg ukończyło 6,7 tys. osób. W tym momencie na listach startowych mamy ponad 9 tys. uczestników. Wiemy, że mnóstwo osób tak planuje swój czas, aby móc pojawić się na starcie - podkreśliła Magdalena Skrocka.

Okazuje się, że więcej osób zapisuje się na dystans 10 km, to ok. dwie trzecie liczby uczestników. - Największym symbolem i pamiątką z biegu jest oczywiście medal. W tym roku został zainspirowany eksponatem z Muzeum Powstania Warszawskiego. Ma kształt wieczka od puszki po konserwie, w której jeden z powstańców trzymał fragment polskiej flagi - opisała dyrektor biegu.

- Mówimy zawsze wśród organizatorów, że żeby to zrozumieć i poczuć, to trzeba przynajmniej raz tu być. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, albo chce zarazić się tą wyjątkową atmosferą to na początku zapraszamy na jakiś bieg w roli kibica - podsumowała Magdalena Skrocka.

