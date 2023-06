Po raz szenasty ulicami Sulejówka pędzą uczestnicy Biegu Marszałka. Zawodnicy mają do pokonania 10 kilometrów. Bieg Marszałka to połączenie zmagań sportowych z historią i odwołanie do przedwojennych marszów z Sulejówka do Belwederu. To także nawiązanie do osiedlenia się marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w 1923 roku.