Dotacje bezzwrotne dla małych gospodarstw. Gdzie należy złożyć wniosek?

Dotacje bezzwrotne dla małych gospodarstw – szansa na poprawę swojej sytuacji na rynku

Zdobycie bezzwrotnej dotacji dla rolników na rozwój małych gospodarstw rolnych może stanowić olbrzymią szansę dla osób, które chcą podnieść swoją konkurencyjność na rynku. W ramach Interwencji 10.5, która jest objęta Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, oferowane są dotacje bezzwrotne dla małych gospodarstw, które mogą sięgnąć nawet 120 tysięcy złotych.

Wsparcie to skierowane jest do rolników prowadzących gospodarki o wielkości ekonomicznej nieprzekraczającej 25 tysięcy euro oraz o powierzchni użytków rolnych mniejszej niż 300 hektarów. Gospodarstwo, które składa wniosek o pomoc, musi prowadzić produkcję rolniczą, uzyskując dochód ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 tysięcy złotych w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Musisz również spełniać inne kryteria, dzięki którym będzie można Cię uznać za mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę.

Dzięki tej inicjatywie, małe gospodarstwa rolne będą mogły zainwestować w rozwój, poprawiając wydajność produkcji, czy wprowadzając nowoczesne wyposażenie lub technologie. Jakie? Wsparcie obejmuje m.in. dofinansowania dla inwestycji w rozwój gospodarstwa oraz szkolenia i doradztwo w zakresie nowoczesnych metod produkcji. Głównym celem jest zwiększenie orientacji rynkowej małych gospodarstw i w efekcie ich konkurencyjności.

Co warto podkreślić, nie jest to pierwsza taka inicjatywa. Podobne bezzwrotne dotacje dla rolników można było otrzymać, składając wniosek o wsparcie w ubiegłym roku – wtedy jednak jednostkowa kwota nie mogła przekraczać 60 tys. złotych.

Tegoroczna edycja programu stanowi kontynuację działania „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” i jest częścią Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można znaleźć na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotacje bezzwrotne dla małych gospodarstw – o jakie wsparcie można się ubiegać?

Program obejmuje wsparcie produkcji rolnej i przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne, a także wsparcie produkcji ekologicznej lub produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych metodami ekologicznymi.

Wsparcie może być przeznaczone na inwestycje materialne (takie jak budowa, remont, modernizacja budynków, zakup nowych maszyn i urządzeń) lub na wartości niematerialne i prawne. Co warto podkreślić, nie uwzględnia ono zakupu pojazdów przeznaczonych do produkcji rolnej oraz inwestycji trwale związanych z nieruchomościami położonymi na gruntach, które nie stanowią własności lub współwłasności wnioskodawcy.

Jakie dotacje dla małych gospodarstw przewidziano?

Otrzymane wsparcie może wynieść od 100 do 120 tysięcy złotych, a jego wielkość będzie stanowić bezzwrotną premię dla rolników. Ważne jest jednak, aby pamiętać o tym, że maksymalnie 85% kosztów inwestycji będzie objęte wsparciem, a pozostałe 15% musi stanowić wkład własny beneficjenta. Dotacja zostanie wypłacona w dwóch ratach: 80% rolnik otrzyma już po rozpoczęciu realizacji założeń biznesplanu.

Niektóre dodatkowe kryteria zwiększają szansę na uzyskanie środków finansowych przez wnioskodawcę. Można tu wskazać na uczestnictwo w unijnym systemie jakości, udział w zorganizowanych formach współpracy, a także prowadzenie gospodarstwa, w którym co najmniej 50% gruntów użytkowanych znajduje się na obszarach o szczególnych warunkach geograficznych (grunty użytkowane przez gospodarstwo w roku wyjściowym znajdujące się na ONW (typ górski) lub ONW (typ specyficzny strefa II)). Przewidziane są również preferencyjne warunki dla kobiet prowadzących małe gospodarstwa rolne.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o dotacje bezzwrotne dla małych gospodarstw?

Nabór wniosków o wsparcie w ramach programu „Rozwój Małych Gospodarstw 2023” ma wystartować 30 sierpnia i potrwać do 29 września 2023 roku. Zainteresowani rolnicy powinni zawczasu zaplanować swoje działania i przygotować dokumentację wnioskową zgodnie z harmonogramem naboru.

Konkretnego miejsca składania wniosków nie ustalono – to określi stosowne rozporządzenie, które będzie wydane w najbliższym czasie. W celu uzyskania szczegółowych informacji rolnicy powinni kontaktować się z odpowiednim oddziałem ARiMR w swojej okolicy.

Pamiętaj, że musisz nie tylko złożyć formularz, ale i przygotować kompletną dokumentację, w tym biznesplan, który powinien zawierać opis koncepcji zmian strukturalnych w gospodarstwie, które przyczynią się do zwiększenia jego orientacji rynkowej. W planie należy również uwzględnić prognozę wzrostu wartości sprzedaży produktów rolnych o minimum 30% w porównaniu z wartością bazową.

