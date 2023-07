- Mamy zamiar bardziej rozbudować ogrodzenie na granicy z Białorusią, w miejscach, gdzie jeszcze go nie ma - zapowiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS stwierdził, że "polityka Donalda Tuska to polityka pełnego podporządkowania się Niemcom, również z powodów osobistych". - To on osłabił Polskę - wskazał.